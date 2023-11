Sono su Netflix questi 2 anime leggendari protagonisti degli anni ‘90

Da non perdere questi anime meravigliosi che ci lasceranno a bocca aperta.

Netflix è una delle piattaforme di streaming più diffuse in Italia e nel Mondo. In molti amano guardare serie TV ma anche anime proprio su questa piattaforma a costi mensili davvero irrisori. La disponibilità di serie, anime o film su Netflix è veramente varia. Da un lato, specialmente tra gli anime ci si potrà approcciare a generi molto diversi. Oggi, poi, si andranno a scoprire due anime da vedere su Netflix per divertirsi ma anche per vedere e rivedere quelli che hanno fatto la storia. Tra questi troviamo Nana e Neon Genesis Evangelion. Si tratta di due anime molto diversi tra loro che ci colpiranno per la loro storia e la loro intensità.

Sono su Netflix questi 2 anime leggendari

Il primo anime di cui si tratterà è Nana, anime e manga molto famosi tra la generazione dei millennial. Si tratta di un anime tratto del manga scritto da Ai Yazawa e di un anime composto da 47 episodi trasmessi in Italia dal 2007. La storia è ambientata in Giappone e ci racconta le peripezie di due ragazze poco dopo il loro trasferimento dalla provincia a Tokyo. L’incontro delle due ragazze avviene in treno e, nonostante si tratti di persone caratterialmente molto diverse accomunate dallo stesso nome: Nana. Arrivate a Tokyo le vite delle due ragazze si separeranno per poi incontrarsi nuovamente dopo pochi giorni. L’incontro avverrà nuovamente in un appartamento che entrambe hanno intenzione di affittare. Abitare o non abitare insieme? Le vicende di queste due ragazze diventeranno leggendarie e insieme, sapranno evolvere, dalla adoloscenza all’ età adulta.

Neon Genesis Evangelion

Il secondo anime di cui si tratterà è un vero cult giapponese. Si tratta di Neon Genesis Evangelion, anche in questo caso tratto da un manga. Una serie animata formata da 26 episodi che risale alla metà degli anni ‘90 e che è stata premiata con numerosi riconoscimenti. Sicuramente un anime che fa spesso riferimento a elementi religiosi anche ebraici o biblici oltre ad una profonda introspezione psicologica dei personaggi. La storia è ambientata in una città futuristica chiamata Neo Tokyo tre che, in seguito a una catastrofe planetaria conosciuta come Second Impact si ritrova a combattere con gli Angeli. Esseri malvagi che si contrappongono alla Nerv e ai robot giganti pilotati da ragazzini come il peotagonista Shinji. Una serie molto profonda che toccherà il cuore di chi avrà voglia di seguirla. Quindi, sono su Netflix questi 2 anime leggendari.

