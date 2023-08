Vuoi capelli lisci e setosi senza piastra? Investi 50 euro per questi prodotti da usare per molte settimane

Uomini e donne tengono sempre più al loro aspetto fisico. Palestra, centro estetico e parrucchieria sono ormai posti molto frequentati. Se vogliamo capelli morbidi al tatto e luminosi ci sono tanti prodotti in commercio. Per risparmiare possiamo provare qualche rimedio economico.

Nella beauty routine spesso le attenzioni si concentrano sul viso. Si usano detergenti, creme specifiche e anche trattamenti particolari. Possiamo avere la pelle secca tendente alle rughe, mista, grassa. I cosmetici potrebbero migliorare il nostro aspetto. I capelli fanno da contorno al volto e un buon taglio può renderci più attraenti.

Fai così se vuoi capelli lisci e setosi senza piastra

Il sogno di molte donne e anche di alcuni uomini è di avere una chioma liscia. Nel caso i capelli siano troppo crespi o afro per un risultato ottimale i parrucchieri sapranno aiutarci. Se invece si tratta di un capello mosso o poco crespo, potremmo provare qualche metodo a casa. Uno dei rimedi naturali che può aiutare a nutrire e a lisciare i capelli sarebbe l’olio di cocco. Quello di Foucaud potrebbe costare 5,30 euro, quello di Equilibra 8,29 euro. Mettiamo un asciugamano sulle spalle e districhiamo i capelli con una spazzola morbida. Ce ne sono anche a meno di 10,00 euro.

Sulla capigliatura inumidita applichiamo un po’ di olio di cocco partendo dalle punte. Saliamo e fermiamoci a un palmo dalle radici. Se i capelli sono lunghi, raccogliamoli in uno chignon alto. Teniamo la maschera un paio d’ore. Se abbiamo il cuoio capelluto secco possiamo massaggiare del gel di aloe 15 minuti prima del lavaggio. Aloe Pura lo venderebbe a 5,49 euro, I Provenzali 6,90 euro.

Terminato il tempo di posa, facciamo uno shampoo con un prodotto possibilmente senza solfati, siliconi e parabeni. Prima laviamo le lunghezze e risciacquiamo, poi facciamo lo shampoo cominciando dalle radici. Usiamo un balsamo idratante e lasciamolo agire 5 minuti. Questi prodotti si trovano in profumeria e nei supermercati anche a meno di 3,00 euro l’uno. Laviamo i capelli. La maschera al cocco si può usare una o due volte al mese. In alternativa, dopo il solito shampoo, può servire qualche goccia di olio di argan sulle punte prima dell’asciugatura.

Metodi per asciugare la chioma

Hai appena scoperto qualche rimedio da applicare se vuoi capelli lisci e setosi senza piastra. Ora passiamo all’asciugatura. Tamponiamoli con un panno in microfibra o una maglietta di cotone. Spruzziamo adesso un termoprotettore. Possiamo asciugarli con un phon ionizzatore con beccuccio dall’alto verso il basso, pettinandoli nel mentre con un pettine o spazzola di legno per non creare carica elettrostatica. La temperatura dovrà essere media e alla fine fredda. Un asciugacapelli di questo tipo potrebbe costare sui 28,00 euro, come quello Remington o BaByliss. In alternativa, possiamo usare un grande bigodino e delle forcine. Pettiniamo i capelli e facciamo una riga in mezzo. Avvogliamo la ciocca centrale posteriore al bigodino. Ora prendiamo in modo alternato le ciocche da un lato e avvogliamole verso il lato opposto, fissandole con le forcine. Copriamo con una retina e asciughiamo a bassa temperatura o naturalmente senza phon in estate. Per mantenere i capelli lisci durante la notte, possiamo fare uno chignon alto molto morbido oppure avvolgere la coda con un nastro. Se possibile, usiamo una federa di raso per evitare attriti.

(n.d.r. I prezzi riportati nell’articolosono indicativi e letti su Amazon)