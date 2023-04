Per avere uno sguardo magnetico e intenso, ecco il trucco perfetto over 60 di Michelle Pfeiffer che ringiovanisce

Come dovremmo truccarci a 60 anni per apparire bellissime e con meno rughe? Scopriamo i segreti del make up acqua e sapone dell’affascinante attrice di Hollywood, Michelle Pfeiffer.

È il sogno di molti mantenere un viso giovane e luminoso, che sia tonico e ben disteso, con meno rughe possibili. Di certo, per arrivare a questo obiettivo, bisogna seguire una serie di regole di bellezza e alimentari, ma non è impossibile realizzare questo importante traguardo, senza bisturi. Mangiare in modo sano è il primo passo, è fondamentale arricchire i nostri pasti con cibi freschi e salutari.

Quindi mettiamo in tavola molta frutta e verdura, cereali integrali, legumi, pesce e carne magra, frutta secca come snack ricca di omega 3. Mentre sarebbe consigliabile diminuire alimenti confezionati pieni di zuccheri, bevande gassate e dolci e alcolici, ricordando sempre di bere tanta acqua durante il giorno. Anche una delle più famose e belle star di Hollywood, Michelle Pfeiffer, ha detto addio al cibo spazzatura per seguire un’alimentazione equilibrata.

I segreti dell’attrice acqua e sapone per avere uno sguardo magnetico e intenso a 64 anni

Non possiamo negare che la stupenda Michelle Pfeiffer sia una bellezza senza tempo e che continua ad essere un sex symbol anche a 64 anni suonati. L’affascinante attrice di Hollywood seguirebbe una dieta vegana e farebbe molta attività fisica, in più ha uno stile decisamente chic mai sopra le righe. La sua semplicità e il suo volto così luminoso sono il risultato anche di una beauty routine. Per avere poche rughe deterge con cura la pelle del viso, e non solo, la idrata e protegge sia al mattino prima di uscire, sia la sera. Inoltre, per essere impeccabile, mantiene le unghie ben curate con un’opportuna manicure e usa un filo di make-up.

Infatti, sembrerà strano, ma non si trucca molto, perché spesso l’effetto potrebbe essere controproducente, ma prepara il viso prima di applicare i cosmetici. Per avere uno sguardo magnetico e intenso dovremo prima detergere la pelle, spalmare siero e crema idratante e solo dopo usare un fondotinta adatto al tipo di epidermide. In questo modo il colorito del volto sarà omogeneo, ma è fondamentale scegliere accuratamente il prodotto perfetto per noi, magari fluido e leggero. Se stendiamo troppi prodotti coprenti e pesanti, in crema e compatti, invece di nascondere le rughe le accentueremo. Poi potremo definire i contorni del viso con fard, giocando con leggere ombre tono su tono, lasciando più chiari mento, naso, fronte.

Occhi e labbra

Per truccare gli occhi come la splendida attrice statunitense l’ideale sarebbe puntare a colori neutri, naturali e caldi, quelli eccessivamente scuri invecchiano e creano un effetto artificiale. Ravviviamo l’espressione degli occhi senza truccarli troppo, basta un tocco di ombretto beige o rosa pastello sulla palpebra e uno più scuro sull’arco, un filo di matita e un mascara volumizzante. Usiamo una matita per labbra per renderle carnosee sensuali, un rossetto caldo corallo e scartiamo i colori freddi.