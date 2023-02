Vorresti lavorare come impiegato statale alla Regione Piemonte o Sardegna e Basilicata? Prepara la domanda!

Ecco cosa fare per lavorare come impiegato statale alla Regione Piemonte o Sardegna e Basilicata-proiezionidiborsa.it

Oltre alle Amministrazioni Centrali, anche gli Enti locali sono forieri di posti e opportunità di lavoro a tempo indeterminato presso la P.A. Di continuo si ricercano figure con diverse competenze e abilità, a cui affidare la gestione della macchina pubblica.

Presentiamo ora i passaggi chiave dei 3 bandi di concorso ancora attivi riguardanti 3 distinte Regioni d’Italia da Nord a Sud, Isole comprese. Un’occasione per lavorare nella P.A. a due passi da casa per chi risiede nei paraggi delle sedi dei rispettivi Enti locali.

Dunque, se vorresti lavorare come impiegato statale alla Regione Piemonte o Sardegna e Basilicata è tempo di darsi una mossa.

I professionisti ricercati preso la Regione Basilicata

Sulla G.U. n. 5 del 20 gennaio è apparso l’estratto del bando riguardante una procedura di stabilizzazione del personale presso la Regione Basilicata. Il concorso è infatti riservato ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 75/2017, art. 20, comma 2 (personale precario).

La selezione è per titoli ed esami e riguarda la copertura, a tempo parziale (al 50%) e indeterminato, di 5 istruttori di cat. C1. Le domande vano redatte secondo la procedura indicata nel bando ed inviate entro il 19 di questo mese.

Il bando alla Regione che scade a fine mese

L’estratto della Regione Piemonte (G.U. n. 7 del 27 gennaio) riguarda invece un avviso di avviamento numerico a selezione. Il bando è infatti riservato ai soggetti disabili (Legge 68/1999) iscritti nelle liste di collocamento mirato presso il CpI (Centro per l’Impiego) di Torino.

Nel complesso l’Ente ricerca 2 esecutori amministrativi e di segreteria di cat. B, posizione economica B1. I posti sono

a tempo pieno e indeterminato e si richiede l’assolvimento dell’obbligo scolastico oltre agli specifici requisiti di cui al bando.

Le domande, infine, non vanno inviate al Consiglio regionale piemontese dato che l’avviamento a selezione si snoderà per il tramite del CpI di Torino.

Se vorresti lavorare come impiegato statale alla Regione Piemonte o Sardegna e Basilicata consulta questi estratti di bandi

Ecco infine il concorso della Regione Sardegna (G.U. n. 9 del 3 febbraio) per 40 posti di dirigenti a tempo pieno e indeterminato. I futuri assunti verranno inquadrati presso l’amministrazione, le agenzie, gli enti, le aziende e gli istituti regionali afferenti al sistema Regione. In particolare, metà dei posti è riservata ai dipendenti di ruolo dell’Amministrazione riguardanti il suddetto sistema Regione.

L’ammissione alle selezioni è aperta ai candidati in pieno possesso dei requisiti generici per il pubblico impiego. Poi serve un diploma di laurea o laurea specialistica o magistrale o magistrale a ciclo unico. Al concorso sono altresì ammessi i candidati che si ritrovino in una delle lettere dalla h) alla n) dell’art. 3, in aggiunta a quelli previsti alle lettere da a) a g).

Le istanze vanno inviate solo online entro e non oltre la mezzanotte del 13 febbraio, seguendo le istruzioni di cui al testo ufficiale. La partecipazione al concorso prevede il versamento di una tassa spese concorso di 10 euro. La selezione è per titoli ed esami e prevede un’eventuale prova preselettiva, 2 prove scritte, la valutazione dei titoli e una prova orale.

In chiusura invitiamo il Lettore a consultare integralmente il bando di proprio interesse per tutti i dettagli del caso.