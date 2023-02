È incredibile, ma si può fare la torta di mele senza usare il forno, con una ricetta semplicissima

La torta di mele è uno dei dolci che vanno per la maggiore nel nostro Paese. Da Nord a Sud, le ricette per prepararla abbondano. Ce ne sono alcune che non richiedono le uova, altre il latte, altre ancora che prevedono la pasta frolla. Insomma, ci si può davvero sbizzarrire. Oggi andremo a vedere una preparazione particolare, che non necessita dell’utilizzo del forno. Una variante della charlotte, molto gustosa. Non ci resta che vedere come farla.

Si pensa che la charlotte di mele sia stata dedicata, agli inizi del 1800, alla regina Charlotte, moglie di Giorgio III Re di Gran Bretagna e Irlanda. 57 anni alla guida del Regno Unito valgono bene una torta! Certo, come spesso accade con le ricette, le leggende che nascono intorno a esse sono molte. Basti pensare, per esempio, a un primo piatto come la pasta alla gricia.

Oggi, però, andremo a scoprirne una variante particolare, che si caratterizza per un elemento. Ovvero la mancanza del forno per la cottura. Infatti, sarà sufficiente una padella antiaderente, ben unta sulla sua superficie, per creare, in meno di un’ora, una dolcissima torta alle mele. Un esperimento davvero da provare, con i seguenti ingredienti.

È incredibile, ma si può fare una torta di mele in padella senza utilizzare il forno

3 mele possibilmente Golden;

90 g di farina 00;

50 g di yogurt bianco;

2 uova;

1 cucchiaio di zucchero semolato;

1 pizzico di sale;

cannella in polvere;

mezzo cucchiaino di zucchero vanigliato;

mezza bustina di lievito;

olio extravergine d’oliva.

Iniziamo la preparazione andando a rompere le uova in una ciotola. Sbattiamo bene con una forchetta, prima di aggiungere sia il cucchiaio di zucchero semolato che il mezzo cucchiaino di quello vanigliato. Mettiamo un pizzico di sale e sostituiamo la forchetta con un frustino per creare un composto denso e spumoso. A quel punto, poi, uniremo lo yogurt bianco e i 90 g di farina 00. Per ultimo, inseriremo nell’impasto la mezza bustina di lievito.

Come preparare la charlotte di mele senza forno

Dopodiché ci concentreremo sulle mele. Le andremo a sbucciare, eliminando il torsolo, per poi tagliarle a pezzotti e metterle all’interno di una padella antiaderente ben unta con olio e burro. Infatti, è incredibile, ma si può fare la charlotte di mele senza utilizzare il forno. Accendiamo il fuoco, spolveriamo con abbondante cannella, a seconda dei nostri gusti e lasciamo cuocere per qualche minuto prima di versare il composto preparato in precedenza.

Quindi, copriamo con un coperchio o che abbia un foro o lasciando una fessura in modo che possa fuoriuscire il vapore. La fiamma dovrà essere bassa e il tempo di cottura intorno ai 35 minuti. Al termine, capovolgiamo la torta con un piatto e lasciamo cuocere per ulteriori cinque minuti prima di spegnere e far raffreddare. È incredibile, ma si può fare la charlotte di mele senza utilizzare il forno. Un modo semplice ed economico per gustare una delle tante varianti di questo meraviglioso dolce.