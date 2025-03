Volkswagen verso la riconversione per costruire veicoli militari; Rheinmetall annuncia maxi dividendo, ecco le ghiotte occasioni per investire proprio adesso

Volkswagen: riconversione per costruire veicoli militari; Rheinmetall annuncia maxi dividendo da 8,1euro: ghiotte occasioni per investire proprio adesso

È sempre più verosimile che le fabbriche di auto costruiranno veicoli militari, salvandosi dal fallimento. Ecco perché potrebbe essere il momento perfetto per acquistare le azioni delle principali case automobilistiche europee, e non solo. L’Ad di Volkswagen, infatti, lo ha ammesso candidamente di recente: “siamo aperti a contribuire al riarmo valutando la produzione di veicoli militari“.

Il settore automotive è in crisi da molti mesi ormai: l’elettrico non va, per una serie di motivi tra cui la mancanza di infrastrutture e i costi troppo alti, ma adesso lo scenario è cambiato. L’Europa ha deciso di riarmarsi, per contrastare i “nemici russi”, e in uno scenario “emergenziale” l’Europarlamento ha approvato – con 419 voti a favore, 204 contrari e una manciata di astenuti, 46 – il piano ReArm, con una serie di provvedimenti che permetteranno di iniettare 800 miliardi verso la Difesa.

Le parole di von der Leyen non lasciano spazio a molti dubbi: “se scateniamo il nostro potere industriale, possiamo ripristinare la deterrenza contro coloro che cercano di farci del male” – e aggiunge: “è il momento della pace attraverso la forza“, rassicurando sul fatto che “la Commissione è disponibile a usare ogni singola leva finanziaria a disposizione per rafforzare e accelerare la produzione di difesa”. In questo scenario, è già possibile intuire come le Case Automobilistiche potranno eludere il fallimento iniziando a produrre veicoli militari e potendo contare su una pioggia di soldi.

Volkswagen e le altre società su cui investire sfruttando il ReArm

Ci sono molte società che, sull’onda del riarmo europeo, sfrutteranno tutte le occasioni possibili per crescere. E così possono fare anche gli investitori. Gli ultimi eventi e le ultime decisioni politiche europee ci stanno portando verso una direzione ben precisa, dunque questo potrebbe essere un momento propizio per scommettere sull’andamento dei Mercati nel comparto Difesa, o quantomeno delle azioni di alcune grandi aziende.

Oltre a Volkswagen, anche altre si stanno organizzando: ad esempio, il gruppo Rheinmetall ha annunciato che sta valutando la possibilità di riconvertire la produzione di due fabbriche tedesche, che dalla componentistica auto passerebbero ai proiettili e munizioni. Mercoledì scorso, infatti, le azioni di Rheinmetall AG hanno registrato un balzo di quasi il 10% (+88% dall’inizio dell’anno) dopo che l’Ad aveva divulgato i risultati finanziari e il progetto della riconversione. Sulla base dei risultati 2024, la società ha intenzione di proporre una maxi cedola da 8,1 euro, quasi il doppio dell’anno scorso.

In un contesto come questo, investire nelle società che si impegneranno a offrire il loro contributo al riarmo, comprese le principali Case Automobilistiche europee e naturalmente Iveco, è potenzialmente una buona idea per ampliare il portafoglio e diversificare gli asset.

Le informazioni riportate in questo articolo sono a scopo divulgativo e non devono essere intese come raccomandazioni o suggerimenti d’investimento. I dati sono ottenuti da fonti considerate affidabili. Tuttavia, la loro accuratezza, completezza o affidabilità non possono essere garantite.