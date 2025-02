Piazza Affari, Dividendo Iveco: c’è la data e l’ammontare

Iveco Group ha diffuso i risultati dell’esercizio 2024 contestualmente all’ammontare del dividendo 2025. Il CdA ha proposto lo stacco di cedole di 0,33 euro per azione per il 22 aprile prossimo, con pagamento al 24 aprile, per un ammontare complessivo di 90 milioni di euro.

Stando ai dati di chiusura di Iveco Group al 6 febbraio, la cedola offre un rendimento del 2,84%. Si attende la formale approvazione del CdA e dell’assemblea degli Azionisti, che si terrà il prossimo 16 aprile. Oltre ai risultati del 2024, sono state diffuse anche le stime per il 2025.

Dividendo Iveco Group, il CdA approva i risultati preliminari del 2024 e propone un dividendo annuale di 0,33 euro

Iveco Group ha annunciato di aver chiuso il 2024 con “una solida performance”. Sale di 0,11 euro il dividendo rispetto all’anno scorso, con un rendimento del 2,84%. I ricavi consolidati segnano la cifra di 15.289 milioni di euro (-689 milioni di euro rispetto al 2023). I ricavi netti delle Attività Industriali si sono attestati a 14.948 milioni di euro (-692 milioni di euro rispetto al 2023). L’Utile netto adjusted segna 569 milioni di euro (+181 milioni di euro sempre rispetto al 2023). Contestualmente, sono state diffuse le stime per tutto il 2025: il Gruppo prevede ricavi in linea con il 2024.

Il 16 aprile il CdA proporrà un dividendo annuale di 0,33 euro per azione ordinaria e anche l’autorizzazione al riacquisto di azioni ordinarie fino a 10 milioni, per un importo totale di 130 milioni di euro. Tra le novità, spicca l’idea di dividere il business Defence tramite uno spin-off. I vertici Iveco ritengono che questa mossa andrebbe a semplificare la struttura del Gruppo, con vantaggi operativi e strategici. Lo ha specificato in una nota l’amministratore delegato Olof Persson.