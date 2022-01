La faraonica campagna acquisti della Juventus potrebbe dare nuovo slancio non solo in campo ma anche in Borsa

Poco prima di Natale ci eravamo lasciati con una squadra che aveva preso ad andare spedita in campionato. Ci chiedevamo, quindi, se anche le azioni del titolo sarebbero state in grado di riprendere la strada del rialzo. Da quel momento il titolo ha guadagnato circa il 10%, ma la faraonica campagna acquisti della Juventus potrebbe dare nuovo slancio non solo in campo. Come diciamo sempre, infatti, i titoli legati alle società sportive hanno un andamento abbastanza diverso da quello degli altri titoli quotati. Una vittoria o una sconfitta inattesa, infatti, posso provocare grosse escursioni di prezzo.

Durante la settimana appena conclusasi l’acquisto di Vlahovic e i possibili arrivi di altri due ottimi calciatori come Zakaria e Nandez hanno fatto guadagnare al titolo oltre il 10%. Performance che potrebbe anche aumentare qualora diano anche il loro contributo in campo.

Tuttavia, dal punto di vista dei fondamentali il titolo risulta essere fortemente sopravvalutato. Fa eccezione il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, che esprime una sottovalutazione oltre il 50%. D’altra parte, secondo le previsioni di Standard & Poor’s, le prospettive di crescita sul fatturato dell’azienda nei prossimi anni sono molto basse.

Inoltre va evidenziato che secondo gli analisti negli ultimi 12 mesi sia le aspettative di fatturato che le revisioni degli utili sono state ampiamente riviste al ribasso. In generale, gli analisti si aspettano ormai una redditività inferiore alle stime di un anno fa.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è mantenere con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 27% circa.

La faraonica campagna acquisti della Juventus potrebbe dare nuovo slancio non solo in campo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Juventus (MIL: JUVE) ha chiuso la seduta del 28 gennaio con un rialzo dell’1,14% rispetto alla seduta precedente a quota 0,3580 euro.

Time frame settimanale

Dopo aver raggiunto e superato la massima estensione della proiezione ribassista (linea continua), le quotazioni stanno dando segnali di ripresa che diventerebbero ancora più solidi nel caso di una chiusura settimanale superiore a 0,4152 euro. In questo caso si potrebbe partire per un rialzo che ha la sua massima estensione in aera 0,5812 euro. Potenzialmente, quindi, il titolo Juventus potrebbe andare incontro a un rialzo superiore al 50% rispetto ai livelli attuali.

Il mancato superamento della resistenza ci poterebbe a dovere calcolare i nuovi obiettivi ribassisti.