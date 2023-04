Ecco come attirare la fortuna: sveliamo quali sono i 3 amuleti antisfiga che George Clooney, Tom Cruise e Matt Damon si portano sempre dietro

La fortuna esiste? Per alcuni sì, per altri no, ma tutti abbiamo un rito particolare prima degli eventi importanti della nostra vita, anche gli attori più pagati di Hollywood. Ecco come attirare la fortuna e cosa scelgono loro come portafortuna.

Almeno una volta nella vita è successo a chiunque di avere un amuleto portafortuna. I più scaramantici, ma anche chi fa finta di non crederci, tutti siamo stati legati ad un oggetto, per motivi anche molto diversi tra loro.

C’è chi non esce mai di casa senza aver messo una ghianda in borsa, ad esempio, o chi appende alla propria auto il cornino rosso, e tanto altro ancora. C’è gente che attacca sulla porta d’ingresso della propria casa un ferro di cavallo, e chi ha decorato casa propria con un bellissimo acchiappasogni.

Insomma, esistono portafortuna di ogni tipologia e sorta, ma perché pensiamo che questi oggetti ci porteranno fortuna? Logicamente non c’è una spiegazione, ma tutto dipende dal modo in cui noi vediamo la realtà.

A volte, infatti, avere un amuleto portafortuna in tasca o in borsa, ci fa sentire più forti di quel che siamo, come se avessimo una garanzia di successo in più.

Quest’atmosfera di sicurezza non fa altro che farci sentire più fiduciosi nelle nostre potenzialità e ciò, nella maggior parte dei casi, finisce per farci dare il meglio di noi.

Spesso, quindi, più saremo sicuri di noi, più otterremo successo, e finiremo per dare, ancora una volta, il merito di ciò al nostro amico portafortuna. Il ciclo, quindi, finisce per rinforzarsi sempre di più, facendoci sentire sempre più “dipendenti” da esso. Ma lo sapete che anche per alcuni degli attori più pagati al mondo è così? Stiamo parlando di attori del calibro di Matt Damon, o di Top Gun, ovvero Tom Cruise, fino al divo del lago di Como, Clooney. Anche questi 3 attori avrebbero il proprio portafortuna, e sarebbero davvero particolarissimi. Sveliamo insieme di cosa si tratta.

Ecco come attirare la fortuna: gli attori di Hollywood puntano su famiglia, fede e legami territoriali nei momenti importanti

Partiamo da George Clooney, che vivrà un periodo pieno di soldi e occasioni d’oro grazie al suo segno zodiacale. L’attore è un amante dell’Italia, e lo conferma il fatto che abbia comprato una bellissima villa a Laglio, sul lago di Como, un po’ come Chiara Ferragni.

L’attore più famoso di Hollywood ha dovuto affrontare diverse prove magistrali nella vita, in cui ha dovuto dimostrare il suo reale valore. Le prove d’attore che gli si sono presentate davanti sono state superate con successo, ed è proprio grazie a queste che oggi è anche uno dei VIP più pagati di sempre. Ma qual è il suo portafortuna? Secondo i beninformati, pare che Clooney porti sempre con sé un piccolo portachiavi a forma di battello, il che gli ricorderebbe proprio il suo amato lago italiano.

Una sorta di filo che George sembra non voglia spezzare neanche quando è oltreoceano.

La famiglia è la patria del cuore

A Matt Damon la forza arriva direttamente dalla famiglia. Sarà per questo che l’attore pare si porti sempre dietro una foto delle sue 3 figlie, Isabella, Gia e Stella. Un gesto amorevole, che dimostra il grande legame familiare dell’attore. Ecco come attirare la fortuna in modo dolce e affettuoso.

Per Tom Cruise, invece, la situazione è un po’ diversa. L’attore si porterebbe sempre dietro un fazzoletto di cotone riportante una S ricamata. Il richiamo sarebbe a Scientology, l’organizzazione religiosa di cui l’attore fa parte.