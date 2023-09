Vivere in una minicasa è vantaggioso: quanto costa e dove si può costruire 

Ormai sta diventando una moda vivere in una minicasa perché è vantaggioso economicamente, quindi, ecco alcune informazioni utili su costi e possibilità di costruzione.

Sta prendendo sempre più piede la moda o l’usanza di prendere una minicasa. Che cos’è? Si tratta di un miniappartamento che si può costruire ovunque. È un’iniziativa che nasce dalla collaborazione tra IKEA e ESCAPE.

La prima è la famosissima azienda dei Paesi Bassi diventata famosa in tutto il Mondo per le sue offerte e per la convenienza economica su alcuni prodotti. Ci sono oggetti, mobili e qualsiasi altra cosa per la casa che si possono costruire ed è adatta per chi ama dedicarsi al fai da te.

ESCAPE, invece, è una società americana specializzata in “tiny house”, ovvero case piccole. Vivere in una minicasa è vantaggioso per una serie di motivi che vedremo in questo articolo. Vale la pena informarsi e saperne di più su questo argomento, anche perché sono di facile costruzione e si possono costruire un po’ ovunque.

Se state già pensando a dove poter costruire una piccola casa a pochi soldi, aspettate un attimo. Qui di seguito vi daremo tutte le informazioni sul costo di questa struttura e maggiori dettagli utili.

Cos’è

Le due società appena nominate hanno avviato un progetto ecosostenibile e autosufficiente che può costare molto poco. Questo, ovviamente, tenendo costo dei vari punti di vista e delle finanze di una famiglia.

Al momento questa moda è diventata molto popolare in America, ma si sta espandendo a macchia d’olio anche in altri Paesi. Le minicase sono appartamenti di 17 mq in legno di cedro. Si gioca molto sulla luce per dare l’impressione di essere in uno spazio più grande e tutti i materiali usati sono completamente riciclabili.

Quindi, sono dei piccoli rifugi che hanno tutti i comfort: cucina, bagno, letto, divano, tavolino, portaoggetti, prese USB, riscaldamento, lavatrice e asciugatrice.

Vivere in una minicasa è vantaggioso: quanto costa costruirla

In un momento in cui le persone sono preoccupate per il rialzo dei prezzi in diversi settori, avere una minicasa come rifugio potrebbe essere una buona idea per chi se lo può permettere.

Iniziamo con il dire che questa piccola casa non ha bisogno della corrente elettrica perché si sostiene con le sue batterie di accumulo ed è una buona cosa se si pensa alla bolletta che arriva a casa ogni mese o ogni due mesi.

Il costo di questi miniappartamenti va da 40.000 a più di 50.000 euro. Dipende molto dall’arredamento che si sceglie di avere all’interno. E basta solamente trovare il terreno adatto, ma si può fare ovunque.