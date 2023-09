Vivere in Basilicata, nel bellissimo borgo dove gli stranieri comprano casa a 644 euro al metro quadro

Cambiare casa e cambiare vita? Molti sono coloro che cercano ritmi di vita più lenti e maggior contatto con la natura, ma soprattutto prezzi più bassi. Nei piccoli borghi del Sud tutto questo è realizzabile. Basta avere un lavoro in smart working per trasferirsi in qualsiasi località. Esattamente come fanno gli stranieri che sempre più numerosi cercano casa in Italia. Ecco dove.

Il Sud del nostro Paese esercita una forte attrattiva sugli stranieri che sempre più numerosi cercano e comprano casa. In cima alla lista dei borghi al di sotto dei 5.000 abitanti più cliccati dagli utenti stranieri sui principali siti di compravendita immobiliare, c’è un borgo della Basilicata ricco di fascino. Irsina.

La Regione meno cara d’Italia

Tra i posti più belli in cui andare a vivere al Sud c’è sicuramente la Basilicata una terra di antiche tradizioni, di storia e di cultura. La bellezza del mare e delle zone interne e i numerosi parchi naturali che conservano bellezze paesaggistiche inestimabili ne fanno un luogo speciale. Ma la Basilicata ha un altro vantaggio, quello di essere una delle Regioni più economiche d’Italia.

Secondi i dati Istat riferiti a luglio 2023 è il territorio del nostro Paese, in cui il costo della vita ha subito i minori aumenti. Rispetto alla Liguria in cui l’inflazione ha pesato per un +7,9%, in Basilicata l’impatto inflattivo è stato del +3,6%. Il che significa che una famiglia media in un anno spenderà 1787 euro in più in Liguria e 697 euro in più in Basilicata. È lucana anche la città meno cara d’Italia. Si tratta di Potenza in cui si è registrata un’inflazione pari a +3,5% che si traduce in una spesa annua aggiuntiva di 691 euro per una famiglia tipo.

Vivere in Basilicata, nel bellissimo borgo che piace agli stranieri

Perché gli stranieri cercano casa a Irsina? Forse per lo stesso motivo per cui l’hanno scelta registi di grande talento come Michele Placido che vi ha girato alcune scene del film Del perduto amore. O Lorenzo Cicconi Massa che l’ha scelta come set del film Prova a volare. Sicuramente perché è un borgo dal fascino senza tempo.

Irsina in provincia di Matera ha origini molto antiche come testimoniano i reperti archeologici risalenti al periodo greco-romano. Il borgo conserva le fortificazioni e l’impianto medioevale, riconoscibile nel fitto reticolato di viuzze che conducono alla piazzette e ai magnifici edifici civili e religiosi. Gli eleganti palazzi nobiliari conservano gli stemmi delle famiglie che un tempo dominavano la città.

Quanto costa una casa

Vivere in Basilicata, nel bellissimo borgo dove anche i costi degli immobili sono accessibili. Affittare un appartamento costa mediamente 6,32 euro al metro quadro. Il che significa che un bilocale di 50 mq si può affittare a poco più di 300 euro. Il costo delle case, secondo le stime del settore immobiliare, è di 644 euro al mq con una forbice oscillante tra un minimo di 347 euro al mq e un massimo di 1.861 euro al mq.

Si può trovare ad esempio un appartamento di 120 mq in vendita a 50.000 euro oppure una casa singola di 180 mq al prezzo di 90.000 euro. In entrambi i casi i prezzi sono trattabili. (Gli immobili sono in vendita su Casa.it). Anche una cena al ristorante ha prezzi abbordabilissimi. I migliori ristoranti della zona secondo il giudizio degli utenti del web sono il 3 Colli (fascia di prezzo 14 €-40 €), La Contessa (fascia di prezzo 15 €-30 €), Trattoria Nugent (fascia di prezzo 9 €-23 €).

