Arredare casa con gusto e pochi euro: ecco le idee economiche degli architetti per rendere più belle le stanze

Chi non vorrebbe avere una casa bellissima e raffinata spendendo poco? Ecco come risparmiare con i trucchetti e i consigli degli interior design.

Quante volte sfogliamo le riviste di design per prendere spunto e rendere la nostra casa unica e spettacolare. Solo che i prezzi di molti complementi d’arredo, di lusso e particolari, non coincidono con il nostro budget. Rinnovare le stanze ed acquistare mobili di un certo tipo spendendo poco sarebbe praticamente impossibile, visto che i costi spesso superano il migliaio di euro.

Ma questo non vuol dire rinunciare ad avere una casa ricercata e raffinata, solo attuare idee low cost, che ci permettono di risparmiare. Per non svuotare il conto in banca sono tante le soluzioni economiche per ricreare un ambiente fine e di gusto, come progettate da un interior design. Il primo passo è cercare oggetti in sconto online, o promozioni in corso nei punti vendita e acquistare solo ciò di cui abbiamo bisogno realmente.

Arredare casa con gusto e pochi euro

Per risparmiare in modo considerevole non sottovalutiamo il riciclo creativo ed il fai da te. Quindi potremmo dare nuova vita ad oggetti che pensiamo di buttare via, ma che potrebbero avere una nuova vita. Oltre a spendere poco potremo creare uno stile ben preciso, come il country, lo shabby chic, scandinavo, vintage, etnico o industrial. Facciamoci ispirare da immagini sul web o su note riviste d’arredamento per poi metterle in pratica con quello che abbiamo e pochi altri elementi.

Prima stiliamo una lista per definire nel dettaglio ciò che serve in ogni stanza, per poi personalizzare gli oggetti, meglio ancora se sono multifunzionali. Non sottovalutiamo anche lo stile minimale, di grande moda, che ci permette di arredare casa con gusto e pochi euro, creando un’atmosfera modernissima. Aiutiamoci scegliendo la giusta illuminazione e tonalità cromatiche per ogni stanza, così non ci sarà bisogno di aggiungere troppi elementi decorativi.

Creazioni low cost

Le cassette della frutta e i pallet sono ideali per fare del riciclo creativo, diventano in poche mosse mensole, tavolini, spalliere del letto, spendendo poco meno di 5 euro al pezzo. Ma non sono gli unici elementi per arredare gli interni. Recuperiamo vecchie scale, comodini e finestre di legno per creare separé, portatutto, decorazioni da parete.

Con un rotolo di carta vetrata e una bomboletta spray cambieranno completamente, anche in questo caso spenderemo poco meno di 6 euro per colorare più elementi. In alternativa potremo anche rivestirli con tessuti avanzati, denim o carta da parati a costo zero, applicando della colla. Bottiglie di vetro, damigiane e scatolette di latta possono trasformarsi con poco il portaoggetti, lampade, portafiori, acquistando semplici lampadine o colorando con appositi colori.