Guadagnare fino a 17mila euro al mese lavorando come cameriere in Svizzera: ecco presso quali ristoranti

Camerieri con stipendi da manager: succede in Svizzera per la singolare iniziativa di una catena di ristoranti del Canton Zurigo. I proprietari hanno deciso di condividere gli utili con i camerieri ed ecco i risultati.

Sogni un’esperienza lavorativa all’estero e ben pagata? Allora ti interesserà sapere che in Svizzera un cameriere può arrivare a guadagnare fino a 17mila euro al mese se lavora per una catena di ristorazione che ha deciso di dare una percentuale degli utili al personale. Questa cifra non stupisce solo noi ma è esageratamente alta anche per gli standard elvetici. In Svizzera infatti un cameriere guadagna mediamente 4.000 franchi al mese che corrispondono a 4.174 euro, una cifra già considerevole per noi italiani, ma irrisoria se confrontata ai 17mila euro che si possono guadagnare lavorando nella catena di ristorazione Michel Péclard e Florian Weber.

Carenza di personale

Alla base della decisione di Michel Péclard e Florian Weber, i proprietari della catena di ristorazione, c’è la difficoltà di reperire personale. In Svizzera i camerieri sono merce rara e in alta stagione i locali fanno fatica a servire i numerosi tavoli collocati anche negli spazi esterni. La carenza è tale che alcuni ristoranti si sono trovati costretti a ridurre l’orario d’apertura o a limitare il numero di clienti. D’altronde, dopo la pandemia, il turismo è in forte crescita in Svizzera così come in altri Paesi. La gente ha voglia di uscire e di tornare a viaggiare. Nel primo semestre del 2023 la presenza degli ospiti nelle strutture ricettive elvetiche ha raggiunto cifre da capogiro e la carenza cronica di personale ha richiesto misure d’emergenza.

Guadagnare fino a 17mila euro

E così Michel Péclard e Florian Weber hanno deciso di pagare i dipendenti in base al giro d’affari dei loro ristoranti concedendo loro una percentuale dei profitti. I camerieri hanno percepito tra il 7% e l’8% dell’incasso mensile complessivo, al netto dell’Iva, che si traduce in cifre da capogiro, tra gli 8.000 e i 12.000 franchi al mese. Che convertiti in euro fanno da 8.358 euro a 12.538 euro al mese. La cifra di 17.000 euro non costituisce la norma ma è stata percepita da un solo cameriere, in linea del tutto eccezionale. Queste cifre si percepiscono senza considerare le mance e con la garanzia di uno stipendio minimo di 3.750 franchi al mese, come da contratto. È quanto dichiarato da Michel Péclard alla testata svizzera in lingua tedesca NZZ am Sonntag.

Fatturati in sensibile aumento

Risultato? I fatturati sono aumentati sensibilmente rendendo l’accordo conveniente sia per i camerieri che per i proprietari dei ristoranti. Sicuramente per la splendida stagione estiva che ha spinto molti zurighesi a frequentare i numerosi ristoranti della catena, 16 in tutto, che si trovano per la maggior parte sulle rive del lago di Zurigo, una zona particolarmente frequentata in estate. Ma anche perché i camerieri, sempre secondo la testimonianza di Michel Péclard, hanno lavorato come se il locale appartenesse a loro.

E se qualcuno sta già pensando di fare un’esperienza lavorativa presso Michel Péclard e Florian Weber, può trovare utile sapere che uno dei ristoranti della catena si chiama Portofino e vi si servono piatti di ispirazione culinaria italiana.

