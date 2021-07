Per gli abitanti della penisola italiana è quasi impossibile non amare il mare. Sono poche le regioni italiane che non hanno spiagge su uno dei litorali del grande Mar Mediterraneo. Vivere così vicini al mare è una delle ragioni per cui si dice che gli italiani siano una popolazione gioiosa e allegra.

Abitare in prossimità di una spiaggia e avere un accesso al mare migliora sicuramente il nostro umore e anche la nostra salute. Vediamo quali sono le vere ragioni e i reali effetti positivi che si riscontrano.

Vivere e alloggiare vicino al mare è curativo e ci allunga la vita

Ci sono diversi studi che dimostrano come la qualità della nostra vita migliori notevolmente se viviamo sul mare. Secondo l’Istituto Superiore di Sanità sembra che il fatto di abitare lungo il mare ci spinga a consumare più prodotti ricchi di iodio e vitamine necessarie al nostro fabbisogno giornaliero. Sembra che questo fattore sia più incisivo che l’aria che si respira.

In effetti non è corretto dire che si respira iodio stando al mare, o almeno non se ne respira una quantità sufficiente per avere degli effettivi miglioramenti su certi disturbi respiratori. È vero però che se riuscissimo a passare molte ore vicino al bagnasciuga tutti i giorni per diversi mesi potremmo assorbire tutta la quantità necessaria ad aumentare lo iodio nell’organismo tramite via aerea.

In alcune zone oceaniche nel nord della Francia quindi dove si annidano una grande quantità di alghe sulle rocce possiamo veramente migliorare la nostra respirazione.

Uno studio europeo che spiega gli effetti curativi dell’aria e acqua di mare

La ricercatrice di epidemiologia Lora Fleming dell’Università di Exter in Inghilterra con i suoi colleghi ha lanciato uno studio chiamato “Blue Gym”. La sperimentazione consiste nello spiegare effettivamente come gli ambienti marittimi siano una vera e propria “palestra di salute” per il benessere. Vivere e alloggiare vicino al mare è effettivamente curativo e ci allunga la vita.

Lo studio portato avanti su un determinato numero di persone vuole che queste si installino per un periodo in una zona costiera. Gli effetti principali si hanno sull’umore e sull’aspetto psicologico. In seguito si riscontrano effetti positivi sull’aspetto esteriore, della pelle e anche del sistema immunitario.