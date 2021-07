L’abbiamo letto ovunque rimanendo stupiti. L’unico modo per evitare di rovinare i capelli è spazzolarli quando sono asciutti. Ma chi ha i capelli molto fini sa che questo metodo non è per niente efficace. In un attimo ci si ritrova con un pugno pieno di capelli spezzati senza risolvere nulla. I nodi si ripresenteranno puntualmente dopo pochissimo tempo. In realtà esiste un modo per districare i capelli da bagnati ma bisogna seguire questi consigli.

Cosa succede ai capelli appena lavati

Ne abbiamo già parlato in questo articolo. “Perché non devi usare pettine e spazzola sui capelli bagnati”. Dopo il lavaggio i capelli diventano più fragili e l’umidità apre le squame di cheratina. Quindi agendo con pettine o spazzola andremo non solo a spezzarli più facilmente, ma ci ritroveremo l’effetto crespo. In realtà esiste un modo per raggirare questo problema e ne parleremo proprio oggi.

Ecco come pettinare i capelli da bagnati per districare i nodi senza danneggiarli

Alcuni tipi di capelli sono proprio impossibili da gestire da asciutti. Pensiamo a chi ha capelli con ricci molto stretti, ad esempio. Oppure chi li ha lisci o leggermente mossi, ma ha un capello estremamente fino. Usare la spazzola da asciutti andrà solo a peggiorare la situazione. Spezzando i capelli nel tentativo di districare i nodi o creando un effetto paglia.

Il metodo giusto per pettinare i capelli da bagnati è questo. Prima di tutto chi ha capelli fini e tendenti al grasso sa bene che usare il balsamo li farà sporcare prima. Quindi dopo il classico shampoo applichiamo dell’olio di semi di lino. Lasciamo agire per qualche minuto e poi procuriamoci un pettine a denti larghi. In questo modo eviteremo di essere troppo aggressivi sulla cute e sui nostri capelli fragili.

Procediamo concentrandoci soprattutto sulle punte. Quindi pettiniamo da metà lunghezza fino alla punta, cercando di districare i nodi delicatamente. Così eviteremo di creare l’effetto crespo quando andremo ad asciugarli. Usiamo l’asciugacapelli a bassa temperatura per i primi minuti, giusto per togliere l’acqua in eccesso. Applichiamo un termoprotettore e alziamo la temperatura. E via!

Quindi, ecco come pettinare i capelli da bagnati per districare i nodi senza danneggiarli. Usando questi consigli i nostri capelli saranno liberi dai nodi e super idratati.