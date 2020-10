Monza è uno dei comuni più conosciuti della Lombardia. A pochi minuti da Milano, questa città offre dei luoghi da visitare davvero stupendi. Infatti, vivere a Monza significa conoscere tutte le bellezze di questo luogo. E si tratta di un’area ancora sottovalutata. Quindi, è giusto presentare le zone incantate che ha da offrire. Vediamole insieme.

Il Duomo di Monza

Come potremmo non partire dal Duomo di Monza, la basilica minore dedicata a San Giovanni Battista. A vederla, appare imponente, maestosa e stupefacente. E la torre campanaria, alta all’incirca 80 metri, le dà un tocco di classe senza precedenti. Inoltre, visitandola all’interno, sarà possibile vedere degli affreschi barocchi e rinascimentali da togliere il fiato. Sempre all’interno, poi, si può ammirare la Cappella di Teodolinda, vero polo di attrazione della basilica. Uno spettacolo da non perdere!

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Il Ponte dei Leoni

Con il Ponte dei Leoni, vi stiamo praticamente presentando uno dei ponti storici di Monza. Addirittura, questa struttura ha più di 150 anni e si staglia, imponente, sulla città. Svetta infatti tra gli edifici, puntando verso l’Arengario. Quest’ultimo è il palazzo comunale di Monza. Si tratta dell’edificio civico più importante in assoluto nella città. Da vedere assolutamente.

Il Parco di Monza

In questa lista, come potremmo non citare poi Il Parco di Monza. Si tratta infatti di uno dei maggiori parchi recintati di Europa. Stiamo parlando di una distesa di 680 ettari a nord della città. Il parco fu costruito nel corso del 1800 da alcuni architetti e voluto fortemente dal figliastro di Napoleone. Ad oggi, il Parco di Monza è la più grande area verde della città. Motivo di vanto per i cittadini, la zona offre un valore inestimabile a livello paesaggistico. Al suo interno, infatti, possiamo trovare mulini in disuso e cascine che ci lascerebbero a bocca aperta!

E i monzesi questo lo sanno bene. Infatti, vivere a Monza significa conoscere tutte le bellezze di questo luogo. E tu, ci sei mai stato?