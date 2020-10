Il web è indubbiamente, un universo di risorse e di opportunità. Vediamo, in particolare, come guadagnare online grazie ai tuoi follower sui social. Con l’avvento di internet, infatti, anche il mondo delle professioni è cambiato. Sono nati nuovi mestieri e altri sono spariti nell’oblio. L’arrivo dei social ha dato ancora una nuova spinta e ha creato nuove opportunità di guadagno per certe categorie. Soprattutto chi è venditore, artigiano, artista o produttore può sfruttare al meglio i social, come Facebook e Instagram, per racimolare qualche soldo. Ecco come guadagnare online grazie ai tuoi follower sui social.

Allargare il proprio bacino di clientela

I social sono una miniera d’oro per chi ha piccoli negozi locali, è un artista o un artigiano. Come? Grazie a questi è, infatti, possibile allargare il bacino dei potenziali clienti. Non più solo chi abita vicino a noi, quindi, ma anche persone in tutta Italia, e perfino in tutto il mondo. Creare una pagina efficace e curata per il nostro brand e i nostri prodotti è, quindi, fondamentale.

Molti social, inoltre, permettono di inserire collegamenti diretti tra le foto dei nostri prodotti con il sito o la pagina su cui è possibile acquistarli. Il trucco però, sta nel non fare pubblicità d’assalto. In sostanza, se desiderate guadagnare online grazie ai follower sui social, è meglio raccontare di voi, della vostra storia, del vostro processo creativo. In questo modo, i clienti si affezioneranno, non solo al prodotto, ma a tutto ciò che il vostro brand sta a significare, e vi seguiranno con gioia.

Come guadagnare online grazie ai tuoi follower sui social

I nostri follower sono, inoltre, estremamente preziosi se siamo creatori di contenuti o di opere d’arte. Questi, spesso, finiscono con l’essere pubblicati gratuitamente senza un tornaconto economico. Basta pensare agli youtuber che spendono ore e ore a produrre video di ottima qualità ricevendo, in cambio, solo qualche euro dalle pubblicità che appaiono sui loro video. Fortunatamente, però, i follower possono supportare i loro creatori preferiti in diversi modi. E non solo acquistando.

Esistono, poi, delle piattaforme online che, se opportunamente utilizzate, consentono di guadagnare proprio grazie ai follower. Parliamo di risorse, come Patreon, che permettono di donare una certa quantità di denaro ogni mese ad artisti, artigiani, creatori di contenuti e non solo. In cambio, si riceverà del materiale esclusivo a cui non possono accedere i normali follower. Un altro metodo è il crowdfunding. Se abbiamo un progetto in mente e i nostri follower sui social ne sono appassionati e interessati possiamo chiedere un contributo e un aiuto per realizzarlo. Anche in questo caso, tuttavia, dovremmo, poi, offrire in cambio qualcosa.