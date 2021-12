Abbiamo voglia di fare qualcosa di diverso in questo periodo di vacanze. Magari abbiamo un weekend libero e vorremmo fare un piccolo viaggio. Esplorare posti nascosti in tutto lo Stivale, carichi di storia e di cultura.

Sappiamo molto bene che in Italia c’è solo l’imbarazzo della scelta. Ovunque ci si volti è possibile vedere testimonianze ancora vividissime di secoli e secoli fa. Poche città però sono così cariche di cultura a 360° gradi come Firenze. Questa città della Toscana è un vero museo a cielo aperto, vero ma non solo. Sono tante le mostre e i musei sul territorio oltre alla celebre Galleria degli Uffizi.

Se non sappiamo cosa fare oggi questa mostra imperdibile ci immergerà nel Mondo surreale di Dalì

In un precedente articolo abbiamo parlato di una mostra alquanto originale, adatta agli amanti dei LEGO. Mattoncini impilabili con cui costruire tutto ciò che la nostra fantasia elaborava. Li abbiamo sempre amati da bambini e per questo non possiamo perderci questa mostra nel cuore di Firenze.

Oggi invece proponiamo un evento incredibile, in cui storia, arte e tecnologia si uniscono. La mostra Inside Dalì nella Cattedrale dell’Immagine è una mostra immersiva. Immaginazione e realtà si combinano in uno spettacolo surreale che racconta l’universo dell’artista.

Opere fisiche ma anche la possibilità di ammirare i capolavori del maestro del surrealismo in 3D. Grazie alla tecnologia sarà possibile sentirsi catapultati nella testa di Dalì. Per non parlare del fatto che sarà possibile visitare un ambiente dedicato a Dante Alighieri. In occasione del 700° anniversario dalla sua morte si potranno ammirare 100 illustrazioni di Dalì della Divina Commedia.

Fino al 16 gennaio 2022 sarà possibile quindi immergersi in questo Mondo surreale. Vale davvero la pena fare un salto e approfittare dell’occasione per visitare anche Firenze. Il costo del biglietto intero è di 14 euro ma ci sono anche biglietti a prezzo ridotto. Si acquista comodamente online ma è possibile farlo anche alla biglietteria del museo.

La Cattedrale dell’Immagine

La Cattedrale dell’Immagine si trova in Piazza Santo Stefano 5, per ulteriori informazioni basta consultare il sito della mostra. Digitando “Inside Dalì” su Google si può accedere facilmente al sito. Per quanto riguarda gli orari nei giorni festivi meglio controllare in anticipo. Infatti alcuni giorni come l’8 dicembre o il 24 dicembre l’orario subirà delle variazioni.

Quindi, se non sappiamo cosa fare oggi questa mostra imperdibile ci immergerà nel Mondo surreale di Dalì. Un’occasione in più per visitare la bellissima Firenze e magari fare un salto dove è nato il primo Negroni.

Approfondimento

Gita gastronomica e culturale? Niente è come Firenze