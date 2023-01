Le 3 migliori serie tv ambientate a New York da guardare (su Netflix) tutte d’un fiato!

Tra le serie tv ambientate a New York disponibili su Netflix ci sono 3 da vedere tutte d’un fiato, che ti stupiranno per quanto siano ancora in linea con i giorni odierni e quanto insegnano rispetto a vari temi, tra cui il giornalismo, la moda, la pubblicità e gli investimenti.

Tra le serie tv più amate su Netflix, originali e di diverse categorie, ora parliamo di 3 serie che percorrono argomenti centrali nei nostri giorni: come si affronta la redazione di articoli veri, come condurre una campagna pubblicitaria funzionale, come arrivare nel mondo della moda e cosa c’è dietro una parte del mondo degli investimenti.

Il bello è che dietro a storie e racconti di queste serie tv c’è anche l’altra parte della medaglia e sicuramente il mondo visto da New York.

Ecco le 3 migliori serie tv ambientate a New York assolutamente da vedere: ti stupiranno!

Ecco le 3 serie tv migliori ambientate a New York da guardare con l’abbonamento su Netflix, nell’ordine esatto in cui le ho viste io:

Mad Men;

Investing Anna;

The Bold Type.

Mad Men: una agenzia pubblicitaria degli anni 60

Mad Man, non più su Netflix, prima si poteva visionare sulla piattaforma. Questa serie tv parla di successi della New York degli anni 60 sotto l’aspetto pubblicitario. Ambientata in una agenzia di comunicazione e marketing, in ogni stagione si possono vedere i processi per condurre le vendite tramite la comunicazione grafica e testuale, passando tra amore, tradimento e vicissitudini quotidiane.

Inventing Anna: ha truffato alcuni nomi importanti d’America

Tratto da una storia vera, ossia dalla truffatrice Anna Soroking, Inventing Anna è una serie tv da poter guardare su Netflix tutta d’un fiato. Parla della truffa fatta alla società di alto reddito di New York, visto da una giornalista, la quale indaga tutto il percorso della truffatrice, che risulta solo una finta ereditiera. Anna ha truffato soldi ad avvocati e molte altre persone, fingendosi figlia di un padre ricco, per poter finanziare il suo finto progetto: un club innovativo per persone nel settore dell’ alta moda.

The Bold Type: moda, giornalismo, social media e rivoluzione

The Bold Type, la serie tv ambientata a New York su Netflix, ha come protagoniste 3 giovani ragazze alle prese con la carriera, l’amore e la vita quotidiana. Sutton, prima assistente e poi stylist per Scarlet (rivista per le donne), Kat, capo dei social media di Scarlet e Jane, redattrice. Tutte e 3 le ragazze sono passate da piccoli incarichi fino ad arrivare a prendere varie poltrone e riconoscimenti, il tutto accompagnato da scene di vita, tra il femminismo, la vita sessuale e la rivoluzione su vari temi, come il cambiamento climatico.

Dunque, abbiamo visto le 3 migliori serie tv ambientate a New York da vedere assolutamente su Netflix