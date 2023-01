Calendario ponti 2023 da sapere: quando non si lavora? Ecco i giorni!

Gli adulti lavorano molte ore al giorno, come i giovani impiegano metà delle loro giornate ad andare a scuola. Ogni anno, però, tutti abbiamo la possibilità di prenderci una pausa e anche più di una. Ecco in quali e quanti giorni.

In alcuni giorni dell’anno, infatti, è possibile usufruire di ferie e di giorni di vacanza. Sia per grandi che piccini, quindi, ci sono dei giorni stabiliti in cui si può beneficiare di ponti per poter staccare.

Dunque, quali sono i giorni rossi sul calendario del 2023? Quante festività ci sono in questo nuovo anno? Quando ci sono le vacanze scolastiche? Quando cade Carnevale 2023? E Pasqua? Scoprilo subito tramite il calendario posto nel prossimo paragrafo.

Ecco il calendario ponti 2023 da sapere assolutamente per le vacanze di lavoro e per la scuola

La lista dei ponti 2023 include i giorni di vacanza sotto l’aspetto scolastico e lavorativo. Di seguito i giorni in cui non si lavora e non si va a scuola, nonché il calendario dei ponti di questo nuovo anno:

6-7-8 gennaio: Epifania

8-9-10 aprile: Pasqua e Pasquetta

22-23-24-25 aprile: Festa della Liberazione

29-30 aprile e 1 maggio: Festa dei lavoratori

2-3-4 giugno: Festa della Repubblica

12-13-14-15 agosto: Ferragosto

1-2-3-4-5 novembre: Tutti i Santi

8-9-10 dicembre: Immacolata

23-24-25-26 dicembre: Natale e Santo Stefano

Per cui, è bene segnare in agenda questi giorni di ponte, così da riuscire in una missione importante, quella dell’organizzazione. Sì perché spesso ci si dimentica di approfittare dei giorni di ponte per fare una vacanza.

Quanti sono i giorni di festività in cui non si lavora?

Quando non si lavora o non si va a scuola abbiamo molto tempo da dedicare a noi stessi, alla famiglia o agli amici. Per cui, non possiamo non sapere quanti sono i giorni in cui possiamo rilassarci e godere di tali giornate.

In totale, i giorni di festività del 2023 sono 32 di vacanza e 4 di ferie, su 365 giorni dell’anno. Abbiamo visto il calendario ponti 2023 da sapere per potersi organizzare per prendere impegni o magari fare viaggi, oppure semplicemente prendersi qualche giorno di completo relax.

E se qualcuno vuole dedicarsi a fare cose divertenti in quelle giornate consigliamo i giochi alcolici, molto interessanti da fare in compagnia. Invece, chi ha dei figli, a volte, per stare a passo, occorre intrattenerli, soprattutto nei giorni di festa, in cui non si va a lavorare o non si studia presso un’aula scolastica. Infine, è sempre bene avere sotto mano i giorni di ponte del 2023 per riuscire ad organizzare tutto al meglio, qualsiasi cosa si voglia fare.