Le migliori mete per Pasqua: 3 posti al mare in Italia per stare al caldo coi bambini

Non sai ancora dove andare a Pasqua 2023? Non preoccuparti, le soluzioni in Italia non mancano. Se non puoi fare a meno del mare e vuoi temperature miti puoi dirigerti verso una di queste 3 destinazioni top. Ecco di quali parliamo e cosa vedere una volta giunti qui.

Cosa fare a Pasqua? È forse la domanda più frequente degli ultimi giorni. Come risposta, vorremmo proporti un viaggio in alcune delle località di mare più suggestive d’Italia. Sono mete perfette per la toccata e fuga di primavera, in cui potrai rilassarti tra un clima gradevole e le bellezze locali. Vuoi sapere di preciso dove vogliamo indirizzarti? Ecco tre posti da vedere che ti lasceranno di stucco, illustrati uno dopo l’altro.

Levanzo, la perla delle Egadi

Al largo della costa di Trapani sorge la prima tra le migliori mete per Pasqua. Si tratta di Levanzo, l’isola più piccola dell’arcipelago delle Egadi. È il posto perfetto se ti vuoi allontanare dal caos e immergerti in un paradiso di tranquillità. Qui potrai scoprire gli angoli più incontaminati, in sella alla bici o durante un’escursione in barca.

Cala Minnola, Fredda e Tramontana sono solo alcune delle spiagge che ti faranno innamorare. Uno tra i luoghi più ricchi di mistero è invece la Grotta del Genovese, decorata con graffiti risalenti alla preistoria. Per arrivare a Levanzo puoi prendere il traghetto o l’aliscafo in partenza da Trapani, Marettimo e Favignana.

Torre Lapillo illumina il Salento

Ci spostiamo in Puglia, dove a poca distanza da Porto Cesareo spunta Torre Lapillo. Famosa per le spiagge di sabbia dorata e il mare cristallino, regala foto da cartolina a tutta la famiglia. Già ad aprile le temperature toccano i 20 gradi e scoprire i dintorni circondati dalla vegetazione di ginepri sarà un piacere. E se non ne hai ancora abbastanza, puoi sempre dirigerti verso uno dei punti d’interesse della zona. Un esempio? La splendida Area Marina Protetta e il Parco Naturale di Porto Selvaggio.

Tra le migliori mete per Pasqua c’è anche Porto Empedocle

Torniamo in Sicilia, per rendere omaggio alla spettacolare Porto Empedocle. Questa cittadina in provincia di Agrigento vanta uno dei litorali più belli di tutta Italia. Trascorrere qui le vacanze di Pasqua sarà come lasciarsi trasportare in un’altra realtà.

Un posto dove per certi versi la natura ha ancora il sopravvento sull’uomo. Lo testimoniano meraviglie come la Scala dei Turchi, una falesia di marna bianca che si protende verso il mare. Anche la storia ha voluto lasciare il segno con il molo ottocentesco, la torre di guardia e la Chiesa Madre.