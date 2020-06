Vestiti vecchi e scolorati? Ecco un metodo che li farà tornare a brillare. Ti piace il colore? Acquisti dei capi coloratissimi e poi quando li tiri fuori dalla lavatrice li vedi sbiaditi? Lo so, è deludente. Ma esistono diversi modi per restituire il colore ai tuoi capi. A volte, il detersivo si accumula sul bucato e dà questo aspetto spento. Un lavaggio con sale o aceto può aiutare a far tornare gli indumenti come nuovi. Tingere il capo del colore che aveva in origine può dargli nuova vita. Volendo, puoi anche riuscire a ripristinare il colore dei tuoi abiti usando comuni prodotti casalinghi, come bicarbonato o acqua ossigenata. Questi sarebbe meglio usarli per i capi bianchi.

Vestiti vecchi e scolorati? Ecco un metodo che li farà tornare a brillare

Iniziamo quindi ad addentrarci nel metodo che darà brillantezza ai nostri vestiti. Metti gli indumenti scoloriti in lavatrice insieme al normale detersivo. Una volta che hai messo gli indumenti e il detersivo nella lavatrice, versa circa 150 g di sale fino nel cestello. Questo non solo servirà a ripristinare i colori, ma a evitare che altri capi sbiadiscano. Il sale è un efficace smacchiatore, specialmente contro le macchie di sangue, di muffa e di sudore.

Un altro metodo è con l’aceto. Basta infatti inserire circa 200ml di aceto al vostro lavaggio e i capi torneranno a brillare. Spesso non è nemmeno necessario usare la lavatrice, ma potete immergere i vostri vestiti scoloriti nell’aceto per 20/30 minuti. E il gioco è fatto, una volta stesi all’aria i vostri capi brilleranno di luce propria.

Investi nel crowdfunding immobiliare con la nuova piattaforma Bridge Asset! - Scopri di più »

L’ultimo metodo, quello che si usa quando la situazione è vicina al tragico, è quello di tingere il capo. Come prima cosa da fare bisogna controllare se il vostro capo si può tingere (scritto sull’etichetta). In caso positivo procedete pure. Comprate una tintura per vestiti il più possibile vicina al colore della maglia, e seguite le istruzioni della tintura per non sbagliare.