Versare i contributi volontari per il pensionamento e recuperare i soldi versati grazie al 730: ecco come fare

Le deduzioni e le detrazioni fiscali offrono la possibilità al lavoratore di pagarsi i contributi volontari e di ottenere anche uno sconto sul versamento? Come fare per ridurre l’imposta sul reddito versando i contributi per il pensionamento? Di seguito vi spieghiamo come procedere per avvicinarsi in fretta al traguardo pensione.

Cosa fare in fase di dichiarazione dei redditi

Versare i contributi volontari per il pensionamento e recuperare i soldi versati grazie al 730: ecco come fare. Sembrerebbe uno scherzo ma è davvero possibile. Per capire come poter beneficiare del vantaggio fiscale, occorre anzitutto chiarire alcuni passaggi.

Ogni anno, ciascun contribuente è chiamato a presentare la propria dichiarazione dei redditi tramite modello 730 precompilato o modello Unico. All’interno della dichiarazione è possibile inserire delle voci di spesa che sono detraibili ed altre che sono deducibili. In sostanza, questo si concretizza in uno sconto sulle imposte che determina un vantaggioso risparmio per il contribuente che ha affrontato le spese nell’arco dell’anno.

Come portare in deduzione i contributi per il pensionamento

Esiste un determinato elenco di contributi che sono deducibili. Tra questi rientrano i contributi volontari che si versano alla gestione della forma pensionistica obbligatoria.

I contributi volontari rappresentano una specie di ancora di salvataggio per chi, per una ragione o per l’altra, ha interrotto il versamento dei contributi lavorativi. Al fine di non perdere il diritto alla pensione, l’Inps concede ai lavoratori di conseguire ugualmente una rendita pensionistica quando si smette di lavorare.

Poniamo il caso, ad esempio, del Sig. Rossi che ha perso il lavoro a qualche mese dal raggiungimento dei requisiti per il pensionamento. In tale situazione, egli può richiedere all’Inps il versamento dei contributi volontari al fine di raggiungere la quota pensionabile. Esistono anche altri casi in cui è possibile versare i contributi volontari come si indica qui. Il versamento dei contributi volontari è vincolato alla cessazione o all’interruzione del lavoro ed avviene ogni trimestre.

Versare i contributi volontari per il pensionamento e recuperare i soldi versati grazie al 730: ecco come fare. I contributi volontari sono a tutti gli effetti dei contributi parificati ai sensi dell’art. 9 del DPR 1432/1971. Essi rientrano tra gli oneri deducibili che è possibile registrare in fase di dichiarazione dei redditi. Se il contribuente li registra in dichiarazione dei redditi, consegue una riduzione del reddito complessivo. Questo offre il diritto al ricalcolo dell’imposta con un vantaggio sul recupero delle spese e un bel risparmio sui versamenti. Il quadro E del modello 730 precompilato ospita lo spazio dedicato agli oneri detraibili e deducibili ai fini del calcolo dell’imposta dovuta.