Il prezzo del petrolio affossa l’outlook di Saipem, ma gli analisti restano Buy. Cosa fare?

Il crollo del prezzo del petrolio ha penalizzato non poco Saipem e tutte le società del settore petrolifero. Tanto che la società controllata da ENI ha dichiarato che potrebbe essere costretta a rivedere le prospettive per il 2020. Con il prezzo del petrolio così basso, anche se in ripresa, infatti, le società petrolifere potrebbero essere indotte a ridurre il loro capex (flusso di cassa che una società impiega per acquistare, mantenere o implementare le proprie immobilizzazioni operative, come edifici, terreni, impianti o attrezzature).

Bana Akros ha provato a fare delle previsioni sulla possibile evoluzione dei conti per il 2020 di Saipem ed è giunta alle seguenti conclusioni.

Il punto di partenza è che Saipem possiede una grande liquidità (circa 2 miliardi di euro) sia come liquidità disponibile che come linea di credito revolving impegnata e completamente non utilizzata per un 1 miliardo di euro. D’altra parte la scadenza media del debito è di circa tre anni con le prime obbligazioni, per un totale di 500 milioni di euro, da rimborsare nel 2021.

Tenendo conto del prezzo del petrolio e dell’effetto Covid-19 Bana Akros ha stimato un nuovo prezzo obiettivo a 3,7€, in ribasso rispetto al precedente. Tuttavia il giudizio rimane Buy, comprare subito.

Per gli analisti il consenso medio è Outperform con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 20%.

Analisi grafica e previsionale sul titolo Saipem

Saipem (MIL:SPM) ha chiuso la seduta del 17 giugno in ribasso dell’1,93% rispetto alla seduta precedente a 2,385€.

La proiezione in corso è rialzista, ma stenta a decollare verso il I° obiettivo di prezzo in area 2,8927€. Una prima indicazione in tal senso si avrebbe con chiusure settimanale superiori a 2,5825€. È interessante notare come gli obiettivi successivi si trovino su livelli che prevedono rialzo in doppia cifra.

I ribassisti potrebbero riprendere il sopravvento nel caso in cui si verificassero chiusure settimanali inferiori a 2€.

