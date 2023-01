Versane un po’ sulle macchie di sugo fresco o secco, le tovaglie e i vestiti diventano pulitissimi

Se dopo i pranzi e le cene delle feste hai macchiato i vestiti e le tovaglie con macchie di queste semplici soluzioni potrebbero esserti davvero utili.

Finito il girone dei pranzi e delle cene ora sicuramente ti ritroverai con decine di panni macchiati dalle innumerevoli portate. Tra i vari manicaretti, infatti, non sarà raro che qualche ospite più sbadato abbia lasciato cadere il calice di vino sulla tovaglia o sulla camicia. In questo caso la soluzione migliore è quella di intervenire subito con acqua calda e sale per sciogliere la macchia. Se invece la macchia è asciutta e il capo da smacchiare è bianco possiamo intervenire con dell’acqua ossigenata. In questo caso però esegui una prova su un lembo del capo per valutare se sufficientemente resistente.

In accompagnamento a questo, però, è immancabile la più classica delle macchie di sugo stampata su vestiti e tovaglie a imperitura memoria. Niente panico, perché puoi rimuovere agevolmente la macchia con qualche segreto.

Versane un po’ sulle macchie di sugo, il risultato è straordinario

Partiamo da chi ha la possibilità di intervenire al momento, quindi dalle macchie di sugo fresco. Se gustando un piatto di spaghetti o una zuppa di pesce è partito l’impietoso schizzo di sugo possiamo agire così. Poniamo il capo da smacchiare sotto acqua corrente calda lasciando scorrere l’acqua sul lato posteriore della macchia. Questo comincerà a spingere fuori il sugo non facendolo penetrare nelle fibre. A questo punto metteremo del sapone di Marsiglia sulla macchia e tratteremo con uno spazzolino delicatamente fin quando la macchia non sarà sparita. Semplice e veloce, questo passaggio consente di mettere poi il tutto in lavatrice ed eliminare la macchia.

Cosa fare sulle macchie secche di sugo

Se però la serata è particolarmente gradevole, non sempre tendiamo a fare attenzione a come ci conciamo mangiando e festeggiando. Può succedere infatti che il giorno successivo compaia misteriosamente una macchia di sugo su tovaglie e vestiti senza che la sera prima ce ne accorgessimo. Anche in questo caso possiamo comunque intervenire ed eliminare la macchia. Creiamo un impasto di bicarbonato, sale e poca acqua creando un composto simile ad una pasta. Versane un po’ sulle macchie di sugo e lascia agire 30 minuti per poi procedere con un primo risciacquo. Se ancora la macchia dovesse persistere, anche in questo caso puoi utilizzare dell’acqua ossigenata per trattare i capi, sempre valutandone la resistenza. Una volta lavati i capi possiamo metterli in lavatrice e stenderli utilizzando una soluzione che ci consentirà di asciugarli rapidamente (linkare articolo asciugamani in lavatrice) anche con la casa fredda.