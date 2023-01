Un trucco semplice e piacevole per tenere lontano i pidocchi dalla testa di adulti e bambini

I pidocchi sono parassiti che si nutrono di sangue e possono infestare il cuoio capelluto di grandi e piccini. Questi insetti arrivano sul nostro corpo per contagio diretto. Si possono dunque insediare da un soggetto ad un altro con estrema facilità.

A scuola, in palestra, nelle ludoteche ed in ogni altro luogo ci sia stretto contatto e si condividano attrezzature, i pidocchi potrebbero attecchire. Anche in casa potrebbero annidarsi sui letti, gli indumenti, i divani deponendo le uova e infestando le nostre teste.

Un trucco semplice e piacevole che elimina il pericolo dei pidocchi

Riconoscere la pediculosi non è difficile. Osservando la testa e in particolare la nuca ed il retro delle orecchie si possono trovare puntini bianchi o marrone chiaro. Questi puntini sono poco più grandi di una testa di spillo ed hanno un aspetto allungato e lucido. Ma la certezza si ha solo se si rinviene il pidocchio vivo. Se si avverte il classico prurito, significa che il contagio è avvenuto già da qualche giorno. Inizialmente i morsi dei pidocchi non creano fastidio in quanto iniettano una sostanza anestetizzante. Solo successivamente la cute reagisce alla saliva.

In ogni caso i pidocchi non saltano da una testa all’altra. È necessario un contatto diretto con parti infestate.

Gel, shampoo e lozioni anti pidocchi sono i rimedi comunemente usati per eliminare il problema. Occorre inoltre disinfestare l’ambiente e gli indumenti.

Per evitare tutto ciò, si può ricorrere ad un rimedio preventivo.

Come allontanare i pidocchi ed evitare infestazioni

Non è vero che i pidocchi attaccano soltanto chi non fa lavaggi frequenti. Anche i capelli perfettamente puliti possono essere soggetti e pediculosi.

Per non incorrere in questo fastidioso problema potremmo prevenire in un modo gradevole e facile ed evitare di tagliare i capelli.

Un trucco semplice e piacevole è quello di spruzzare del profumo.

Non deve essere però un profumo qualsiasi. I pidocchi sono infastiditi da alcuni aromi che invece non risultano sgradevoli all’uomo.

Dobbiamo acquistare delle profumazioni dolciastre. Anche l’aceto non è gradito ai nostri acerrimi nemici ma sicuramente non è un odore che vorremmo avere addosso.

Scegliamo dunque aromi gradevoli al nostro naso che possono tenere lontani i parassiti. Profumi spray a base di cocco, bergamotto, anice o lavanda sono efficaci. Oppure possiamo arricchire un profumo alla lavanda con gocce di olio essenziale di anice, noce di cocco, ylang ylang o bergamotto.

Gli oli fatti in casa usati dalle nostre nonne

Le nostre nonne preparavano l’olio essenziale di lavanda usandolo puro o diluito. Per prepararlo in casa dovremo avere dei fiori freschi di lavanda, la quantità giusta per riempire una tazza da 250 millilitri. Laviamo ed asciughiamo i fiori con carta assorbente, inseriamoli in una busta di plastica e pestiamoli con il matterello. Mettiamo i fiori sbriciolati in un barattolo di vetro, versiamo 250 millilitri di olio d’oliva e chiudiamo ermeticamente. Dopo 48 ore potremo filtrare ed utilizzare l’olio. Qualche goccia dietro le orecchie, dietro la nuca o sugli indumenti a contatto con il capo potranno evitare le infestazioni.