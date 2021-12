Sono tante le persone che tentano in tutti i modi di prendersi cura della propria salute. E diversi fanno davvero di tutto per poter stare al massimo della forma, curando soprattutto l’alimentazione e l’attività fisica. Queste due componenti, infatti, sono essenziali per avere un organismo sano e forte. E, se volessimo metterci di impegno, dovremmo assolutamente contattare un esperto o il nostro medico di fiducia per avere delle direttive sicure e certe. Intanto, però, possiamo cercare di farci un’idea, così da poterla confrontare con il medico.

Se siamo preoccupati per la pressione alta forse dovremmo evitare questo comunissimo alimento, soprattutto dopo le feste

Parlando di attività fisica, per esempio, ci sono effettivamente degli esercizi che potremmo compiere per proteggere la nostra salute. Per esempio, camminando un totale di minuti a settimana, potremmo diminuire il rischio di demenza o declino cognitivo, proprio come spieghiamo in questo nostro precedente articolo. Oppure, consumando alcuni alimenti, potremmo tentare di abbassare il colesterolo cattivo presente nel nostro sangue e, al tempo stesso, combattere anche la stitichezza. E uno di questi cibi lo consigliamo proprio in questo articolo. Ma ci sono anche degli alimenti che forse, in alcune occasioni, sarebbe meglio non mettere sulla nostra tavola.

Il rabarbaro, un alimento delizioso ma che potrebbe non essere esattamente amico di coloro che presentano questo problema

Ci sono, però, alcuni problemi che a volte ci impediscono di mangiare ciò che desideriamo. E in questo caso la pressione alta si annovera tra questi. Come spiega l’Istituto Superiore di Sanità, infatti, questa condizione potrebbe portare all’origine di calcoli renali. E, sicuramente, nessuno di noi vorrebbe incorrere in questa conseguenza. Pare, secondo gli studiosi, che in questi casi si dovrebbero evitare i cibi ricchi di ossalati. E, purtroppo, come indicato, tra questi troviamo proprio il gustoso rabarbaro. Infatti, sembra che la presenza di ossalati, assieme a una pressione alta, possa proprio dare origine a questo problema. Perciò, se siamo preoccupati per la pressione alta forse dovremmo evitare questo comunissimo alimento, soprattutto dopo le feste.

Infatti, durante questo periodo forse alcuni non hanno esattamente posto la giusta attenzione a ciò che mangiavano. Durante pranzi e cene con parenti, amici e persone care, può diventare complicato essere costantemente focalizzati su cosa si stia mangiando. E proprio per questo motivo, forse dovremmo contattare il nostro medico di base, per chiedere qualche informazione in più in merito e farci consigliare in modo sicuro e certo.

