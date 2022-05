Venere in Toro dal 28 maggio porta fortuna in amore, nuovi incontri e opportunità nel lavoro a questi segni zodiacali

Maggio si conclude in bellezza, ci viene spontaneo dire. È stato un mese di importanti movimenti che hanno cambiato le carte in tavola nella geografia delle stelle. Ed è anche giusto così. La fortuna deve girare e toccare un po’ tutti. Dopo i transiti di Giove e Marte nel segno dell’Ariete, ecco che anche Venere si sposta. Il pianeta dell’amore il 28 maggio entra in Toro, un segno del suo domicilio. Potremmo anche dire che torna a casa. Quale sarà l’impatto sulla nostra vita? Ci spingerà alla ricerca dell’armonia e del piacere pacato e raffinato. Ci porterà alla ricerca della bellezza in tutti i suoi aspetti. Inoltre, ci farà apprezzare i piccoli piaceri della vita.

Momento di grande fortuna per il Sagittario e non solo in amore. Giove in Ariete lo spinge all’azione e a guardare verso il futuro. Che vuol dire assecondare l’orientamento naturale di questo segno. Il Sagittario è rappresentato da un Centauro con l’arco teso e la freccia in scocca, pronta per essere lanciata verso l’orizzonte. È il simbolo della sete di avventura e del desiderio di colpire un obiettivo.

Il Sagittario sogna in grande e questo è il momento per realizzare i suoi progetti o anche per buttarsi in nuove imprese. Le sue idee innovative, che qualche volta sono troppo audaci, ora possono trovare una realizzazione concreta e magari permettergli di fare guadagni interessanti. Che non guastano mai. Per i single si apriranno le porte del cuore. Per le coppie momenti frizzanti. Le stelle consigliano di non strafare e di prendersi ogni tanto una pausa.

Tempi complicati per il Capricorno. Per un segno che ha grandi aspettative è difficile da digerire. Ma le strade in salita non lo spaventano anzi gli danno la grinta per affrontare le situazioni e migliorarle. Insomma per dimostrare quello che è. Una persona fiera e determinata, disposta anche a lottare per conquistare un posto nella vita. Le stelle raccomandano di non fare gli eroi e di non chiedere troppo a se stessi. Accettare anche le proprie debolezze è un segno di maturità che non ci farà apparire fragili. Per fortuna Venere in Toro dal 28 maggio porterà dolcezza in amore. Si sentirà il bisogno di coccole e di attenzioni e il desiderio di tubare come piccioncini. Le stelle consigliano una fuga romantica nel weekend. Una cena, una passeggiata, un abbraccio possono bastare per renderci felici.

