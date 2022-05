Maggio è appena iniziato e questo lunedì dà il via alla primissima settimana del mese. Probabilmente la ripartenza sarà un po’ impegnativa perché ci siamo appena lasciati alle spalle una domenica di festa, quella del lavoro.

Questo, quindi, è il momento di svestire i panni da festaioli gitanti e di rituffarci a capofitto nella routine quotidiana, riprendendo le normali abitudini. Una potrebbe essere proprio la lettura dell’oroscopo, che seguendo le vicende di pianeti, stelle e satelliti, ci può dare delle indicazioni su come andrà la nostra vita.

In particolare, per quanto riguarda il mese appena iniziato, in questo articolo abbiamo già scoperto quali saranno i segni top e flop di maggio. Ritornando alla primissima settimana da poco iniziata, però, come girerà la ruota della fortuna? Quali segni punterà?

Andiamo subito a scoprirlo con queste anticipazioni dell’oroscopo, particolarmente romantiche e piccanti.

Venere farà bruciare di passione questi 4 segni dell’oroscopo beati tra fortuna in amore e successi lavorativi in arrivo questa settimana

Il transito che catturerà la quasi totale attenzione dell’oroscopo sarà proprio quello di Venere. La signora dell’amore saluterà il segno dei Pesci bussando alla porta dell’Ariete, pianeta che verrà accolto a braccia aperte.

Infatti, questo passaggio porterà un po’ di serenità al cuore e in qualche caso rianimerà le farfalle nello stomaco, in letargo da tempo. Chiaramente a beneficiarne più di tutti sarà proprio l’Ariete. Questo segno, eletto già come vera star del mese di maggio, avrà fortuna anche in amore.

Nel dettaglio, la prima settimana del mese sarebbe un momento d’oro per tutti i single, che potrebbero iniziare una love story da favola. Inoltre, l’Ariete, vero “cocco” dei pianeti, sarà protetto anche da Mercurio che potrebbe disseminare sul suo cammino importanti affari, gonfiando il portafogli.

Una triade infuocata

Oltre all’Ariete, però, Venere farà bruciare di passione anche gli altri due segni di fuoco. Il Sagittario metterà “le ali ai piedi”, catapultandosi in un Mondo a cuoricini. Le coppie saranno le favorite della settimana e per loro l’oroscopo avrebbe in serbo un periodo in cui poter far progetti e iniziare a trasformare i sogni in realtà.

Per il Leone, invece, sarà il momento del riscatto, venendo da mesi non particolarmente fortunati. I nati dal 23 luglio al 22 agosto si riscopriranno dei grandi sentimentali e, in particolare, il weekend passerà all’insegna del romanticismo. In settimana, invece, potrebbe arrivare qualche inaspettata promozione a lavoro.

Un segno d’aria

Infine, in questa spirale da batticuore verrà trascinato anche il segno dei Gemelli. Per questo si prospetterebbe una settimana di passione alle stelle, non solo fisica ma anche mentale. In particolare, la giornata di martedì 3 maggio potrebbe rivelarsi particolarmente fortunata, con una Luna posizionata in modo favorevole.

