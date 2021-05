Può capitare che i nostri cani defechino o urinino in casa, il che genera cattivi odori e sporcizia. Tuttavia, può anche succedere che i cani di altri facciano i loro bisogni vicino alla nostra porta di casa, oppure in prossimità del nostro giardino. Il che causa oltre a problemi igienici, anche nervosismo nei nostri animali. In questi casi, possiamo utilizzare dei repellenti che possono essere molto efficaci e, allo stesso tempo, non dannosi per l’animale. Sicchè, in questo articolo, vediamo quali sono i rimedi naturali infallibili per evitare che i cani facciano i bisogni in posti non voluti, arrecandoci enormi disagi.

Quali sono i migliori repellenti naturali per cani

Per repellenti per cani si intende delle sostanze che sono per loro sgradevoli in modo da allontanarli. In questo modo, potremo tenerli alla larga da determinate aree della casa o del giardino. Naturalmente, deve trattarsi di prodotti del tutto inoffensivi per la salute del cane. Questi prodotti si possono preparare comodamente a casa in modo semplice ed economico.

Primo rimedio naturale

Il primo rimedio è il limone, che rappresenta il miglior repellente per cani fatto in casa. I cani, infatti, non sopportano gli agrumi, proprio perchè hanno un olfatto 40 volte più sviluppato di quello umano. Pertanto, il forte aroma del limone risulta molto più intenso per loro. Sicchè, per realizzare il preparato, spremiamo 3 limoni e mescoliamone il succo con 50 millilitri di acqua. Poi, aggiungiamo un cucchiaio di bicarbonato. Infine, spruzziamo la soluzione ottenuta sull’area interessata e lasciamola agire per 30 minuti. La procedura va ripetuta all’occorrenza.

Vediamo quali sono i rimedi naturali infallibili per evitare che i cani facciano i bisogni in posti non voluti, arrecandoci enormi disagi

Se disponiamo di limoni, si possono utilizzare altri agrumi, quali: arance, mandarini, ottenendo lo stesso effetto. Anche qui, per preparare la soluzione, la procedura è la stessa indicata prima. Inoltre, altro rimedio naturale che si può utilizzare è l’aceto bianco. Anch’esso ha proprietà disinfettanti ed è un ottimo repellente per i cani che vogliono urinare al chiuso. In questo caso, mescoliamo acqua calda e aceto bianco in uno spruzzatore. Dopodichè, spruzzeremo la soluzione sull’area interessata, lasciandola agire per 30 minuti. La medesima procedura si può ripetere utilizzando alcol antisettico. Ciò soprattutto nei luoghi aperti, per esempio in giardino o davanti alla porta di casa. Questi, dunque, i rimedi naturali infallibili per evitare che i cani facciano i bisogni in posti non voluti.