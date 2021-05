Tempo di scampagnate e uscite fuori in aperta campagna o al mare con colazione al sacco? Perché non sperimentare 5 ricette velocissime senza stress per un fantastico pic-nic all’insegna della comodità e praticità.

Dire addio alla solita colazione al sacco fatta di classici panini con affettati non è la soluzione migliore se si vuol badare alla linea e soprattutto al buon cibo sano.

In questo caso parliamo di un idea originale e molto creativa sfruttando i barattoli che tutti hanno in casa e che spesso vengono buttati via.

Come sfruttare un classico barattolo per trasformarlo in un contenitore perfetto e pratico per un pic-nic

Portare con se un barattolo di vetro e utilizzarlo come recipiente per trasportare il cibo, non solo darà tutto un altro aspetto al nostro pranzo, ma sarà assolutamente ecosostenibile. Riciclare è sempre una buona idea e in questi casi a differenza della plastica il cibo conserverà più a lungo la sua freschezza.

Basta prendere un barattolo privo del contenuto originale, staccare l’etichetta e lavarlo con aceto ed infine sapone. Per staccare bene l’etichetta si potrà utilizzare il classico asciugacapelli che posizionato proprio sull’etichetta, con il calore inizierà a scollarsi.

5 ricette velocissime da sperimentare per un fantastico pic-nic senza troppo stress

Le ricette qui proposte si ispirano alla frutta e verdura di stagione. Qualsiasi versione o variante può essere sperimentata e sarà un gran successo.

Per la preparazione di una classica insalata sarà versare 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva, una spruzzata di succo di limone e aceto. Dopo questo passaggio si potranno inserire diversi ingredienti strato dopo strato ed infine chiudere il barattolo con cura. Quando dovrà essere consumata basterà capovolgere il barattolo per distribuire tutto il condimento.

Pasta all’insalata

Scaldare delle pennette o un formato simile e aggiungere un filo d’olio. Quando la pasta sarà fredda aggiungere i pomodorini, rucola, basilico, scagliette di parmigiano girare e versare tutto nel barattolo. Qualsiasi variante può essere fatta seguendo lo stesso metodo.

Acqua sale/caprese

Prendere il pane duro, bagnarlo e condirlo e posizionarlo sul fondo del barattolo. Successivamente posizionare i pomodorini, qualche foglia di basilico ed infine la mozzarella.

Insalata greca

Prendere dell’insalata misticanza perfetta per la preparazione e distribuire 2/3 del barattolo. Posizionare tutti gli altri ingredienti a strati, pomodorini, cetriolo, feta e così via ed infine condire con olio, limone ed un pizzico di sale e pepe.

Frutta

Ogni frutto di stagione può essere preso, tagliato a cubetto per una deliziosa macedonia. Ad esempio la preferita di tutti è sicuramente quella composta dalle fragole. Basterà tagliarle a cubetti e aggiungere limone e un po’ di zucchero.

Dolce

Tiramisù, cheesecake, mousse, budino e così via, possono essere adattati perfettamente ad un contenitore in vetro di medie dimensioni che richiudendolo conserverà perfettamente il dolce.