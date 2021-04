Negli ultimi anni tutti noi ci stiamo rendendo conto, e questa volta per davvero, di quanto il clima stia cambiando. Basti guardare fuori dalla finestra e vedere come quello che stiamo vivendo tutto sembra meno che la seconda metà di aprile. Tra le varie conseguenze di questo particolare atteggiamento climatico quindi, ci troviamo anche ad affrontare ancora i soliti problemi invernali.

Ancora per un po’

Con la speranza che tra pochi giorni il sole ed il bel tempo inizino a farsi vedere, ci toccherà ancora per un po’ fare i conti con i problemi legati all’inverno. Non solo dentro casa, dove combattiamo in questo senso le sfide più complicate. Ma anche fuori e, ovviamente, all’interno dell’auto. Ed è proprio a questo proposito che tra poche righe riveleremo una tecnica ottima che, soprattutto negli ultimi tempi, è messa in pratica da tanti. Infatti vediamo perché moltissima gente tiene in macchina un lenzuolo e lo usa così ogni sera prima di salire a casa.

Prevenire è meglio che curare

Neanche a dirlo, se le temperature sono basse e il sole non riesce a splendere a dovere le conseguenze in auto sono essenzialmente due. Una legata al motore che, in molti casi, fatica a partire e a funzionare. La seconda ricade invece sui vetri, parabrezza compreso. E la vediamo la mattina presto con la formazione di una lastra di brina o, in casi peggiori, di ghiaccio. Bene, come sappiamo esistono dei metodi per poter risolvere questo fenomeno. Difatti poco tempo fa ne abbiamo presentato uno in questo articolo. Sarebbe però auspicabile, e dunque consigliabile, cercare di prevenire questa situazione, piuttosto che trovarsi la mattina dopo a risolverla.

Quando solitamente siamo di fretta e infreddoliti. Quindi vediamo perché moltissima gente tiene in macchina un lenzuolo e lo usa così ogni sera prima di salire a casa. È difatti proprio questa la ragione che porta tanti a conservare sempre in macchina un lenzuolo, per poi posizionarlo sul parabrezza. Così facendo infatti scongiureremo la formazione di brina e ghiaccio, con benefici scontati ed evidenti. La mattina dopo andremo spediti al lavoro senza doverci fermare e perdere tempo a scrostare via il ghiaccio dalla macchina. Il tutto grazie ad un innocuo lenzuolo da tenere nel portabagagli e utilizzare alla bisogna, come appunto la sera prima di rincasare.