Ormai è sempre più importante poter risparmiare quando facciamo la spesa. Cerchiamo infatti sempre nuovi modi per abbassare il costo di quello che compriamo ogni settimana. Se c’è chi è ormai un campione del risparmio, alcuni di noi non hanno ancora trovato i metodi giusti. Per fortuna ci vengono incontro due strumenti che possono aiutarci. Ecco due trucchi per risparmiare sulla spesa che non tuti conoscono che fanno bene al portafoglio.

Affidiamoci alle app

Se noi vogliamo risparmiare sulla spesa, anche supermercati e negozianti non vogliono sprecare denaro e risorse. Per questa ragione sono nate alcune applicazioni che vengono incontro sia ai clienti che ai venditori. Queste app, scaricabili su tutti gli smartphone, permettono infatti di fare compere a prezzi molto scontati. Ciò è possibile perché gli acquisti possono avvenire solo a fine giornata.

La merce in vendita è infatti ciò che durante il giorno i negozianti non sono riusciti a vendere. Invece di buttare i prodotti, i supermercati e i negozi preferiscono venderli a prezzi ridotti. Spesso i clienti non possono scegliere il tipo di cibo offerto, ma possono acquistare pacchi spesa a prezzi molto ridotti. Scaricando app di questo tipo è possibile vedere quali negozi nelle vicinanze si appoggiano a questo sistema e prenotare un ritiro.

La fedeltà premia

Tra i due trucchi per risparmiare sulla spesa che non tutti conoscono che fanno bene al portafoglio questo è forse il più noto. Molti clienti però, pur conoscendolo, sono spesso sospettosi e non lo applicano. Parliamo infatti delle tessere fedeltà dei supermercati. Molti, infatti, temono che le tessere costino del denaro e ci rendano dipendenti dai supermercati. In realtà possiamo decidere di non utilizzarle per raccogliere punti, ma solo per risparmiare sulla spesa.

I principali supermercati, infatti, spesso offrono prodotti a prezzi convenienti per chi ha la tessere fedeltà. In questo modo possiamo comprare i nostri prodotti preferiti a prezzi ridotti. Il consiglio è quindi quello di pianificare la spesa in anticipo. Ma non solo, se un prodotto che amiamo è in offerta possiamo acquistarne diverse confezioni per farne scorta e risparmiare così decine di euro!