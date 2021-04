Se abbiamo un soggiorno in stile classico con mobili in legno scuro con intarsi, parquet e stucchi veneziani, non è il momento di rinnovarlo. Il trend dell’interior design 2021 è lo stile regency di ispirazione classicheggiante. Dunque, chi ha un soggiorno classico non deve assolutamente cambiarlo ma valorizzarlo con lo stile regency, trend 2021 del design.

Questo stile è quello delle case dell’alta società inglese che abbiamo imparato a conoscere con la serie Netflix, “Bridgerton”.

Le case regency sono spesso fotocopia una dell’altra. Soprattutto per la pianta degli interni. Al primo piano, o meglio al piano rialzato, si trova l’ingresso con una scalinata sfarzosa che porta ai piani alti con le camere da letto. Al giorno d’oggi parleremo di un duplex con la zona soggiorno al piano rialzato e al primo piano la zona notte. In mansarda l’area dedicata agli alloggi del personale di servizio.

La scala

La scala è un elemento prezioso e spesso monumentale con doppia rampa. Le ringhiere sono assai preziose. La scala di “Bridgerton”, ad esempio, è in ferro battuto e inserti dorati.

Gli stucchi, l’oro e i marmi

Questi sono tutti elementi decorativi di cui lo stile regency fa molto uso, sempre però con eleganza e moderazione. Non si sfocia mai nel rococò o nella sovrabbondanza che era tipica dello stile francese. Le mensole del camino erano rigorosamente in marmo.

Le boiserie, le modanature e la carta da parati

Altri elementi tipici dell’arredamento regency sono le pareti colorate e decorate. La boiserie è una pannellatura in legno della parete che arriva fino ad un’altezza di circa un metro da terra.

Questi pannelli erano bianchi o color pastello e venivano riquadrati oppure messi in risalto dalle bugnature. La carta da parati è un elemento ricorrente nelle case. E i motivi vanno dall’esotico al floreale al damascato.

Il camino

Il camino non poteva mancare nel salotto, dove era il vero epicentro della stanza. Richiamano l’attenzione su di esso le grandi caminiere. Ossia specchi dalle grandi dimensioni con cornice dorate fregiate. Ai lati delle caminiere ci sono quasi sempre due grandi candelabri.

