Vediamo come sarà il nuovo bonus santificazioni. E’ con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 16 dicembre che viene annunciata la novità secondo cui esso sarà più elevato. La circolare in parola n. 381183 è intitolata, appunto, “determinazione della nuova percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione”. Sicchè, la percentuale di fruizione del credito di imposta, sarà del 47,1617 per cento. In precedenza essa era pari al 15,6423% della somma richiesta, così come determinata con provvedimento dell’11 settembre 2020. Senonchè, per portare a termine detto progetto sono stati stanziati ulteriori 403 milioni di euro delle risorse disponibili. Dette risorse andranno distribuite tra i soggetti già individuati. Ma cerchiamo di fare chiarezza.

Come è avvenuto l’aumento del bonus sanificazioni

Ebbene, vediamo come sarà il nuovo bonus sanificazioni. La precedente percentuale era stata stabilita con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 259854 del 10 luglio 2020. Essa era stata ottenuta rapportando le risorse finanziarie all’epoca disponibili, pari a 200 milioni di euro, all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultanti dalle comunicazioni validamente presentate entro il 7 settembre 2020. Tale rapporto, espresso in termini percentuali, è risultato pari al 15,6423 per cento. In seguito, l’articolo 31, comma 4-ter, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, ha incrementato di 403 milioni di euro le risorse disponibili.

Inoltre, ha stabilito che le risorse aggiuntive verranno distribuite tra i soggetti già individuati in applicazione del citato provvedimento del 10 luglio 2020. Pertanto, la nuova percentuale del credito d’imposta spettante, è stata calcolata sempre nella maniera anzidetta ma con i nuovi parametri. Quindi, tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili, pari a 603.000.000 euro (200.000.000 euro iniziali più 403.000.000 euro aggiuntivi), rapportate con i crediti di imposta richiesti (1.278.578.142 euro). Queste ultime rimodulate in base ai crediti d’imposta effettivamente spettanti a coloro che avevano presentato istanza ai sensi del provvedimento del 10 luglio 2020. Senonchè, la nuova percentuale risulta pari al 47,1617%.

Vediamo come sarà il nuovo bonus sanificazioni: i beneficiari

Il credito di imposta potrà essere visualizzato da ciascun beneficiario nel cassetto fiscale, accessibile all’area riservata dell’Agenzia delle Entrate. Esso sarà utilizzabile sempre nello stesso modo e potrà essere ceduto con le modalità, i termini e le condizioni indicati nel provvedimento di luglio 2020. Inoltre, detto credito può essere utilizzato fino all’importo massimo fruibile, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa. Oppure, potrà essere utilizzato in compensazione.