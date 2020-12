Ora andiamo ad illustrare ai Lettori la nostra seguente idea operativa: comprare subito Mondadori perchè il minimo probabilmente è alle spalle ed ora potrebbe anche triplicare in poco tempo.

La giornata odierna non è stata facile per i mercati internazionali, ma questo non significa che da domani possano continuare ad esserci occasioni sia in acquisto che in vendita. Mentre oggi gli indici azionari sono arrivati a perdere anche oltre il 3%, abbiamo visto alcuni titoli andare decisamente in controcorrente. Come mai e perchè? Quando capitano questi eventi, non vanno assolutamente sottovalutati perchè situazioni del genere “fanno emergere” occasioni interessanti di acquisto.

Dovresti vendere le tue azioni adesso?

Per chi ha un portafoglio di 350.000 €: ricevi questa guida e gli aggiornamenti periodici. Scopri di più

Mondadori (MIL:MN.) ha chiuso la seduta del 21 dicembre a quota 1,57 in rialzo dell’ 1,95% rispetto alla chiusura della seduta precedente. Il titolo da inizio anno ha segnato il minimo a 0,936 ed il massimo a 2,165. Il titolo nell’anno 2000 ha segnato il massimo a 22,60.

Comprare subito Mondadori perchè il minimo probabilmente è alle spalle ed ora potrebbe anche triplicare in poco tempo

La società insieme alle sue controllate, opera nell’editoria di libri e riviste in Europa. Si prevede che gli utili cresceranno del 24,14% all’anno. Abbiamo studiato i bilanci e gli ultimi anni e calcoliamo un fair value in area 1,65 circa. Le raccomandazioni degli altri analisti invece, calcolano un prezzo obiettivo a 1,80.

Riteniamo comunque che il nostro giudizio possa essere migliorato ulteriormente al rialzo e stimiamo che nei prossimi 24 mesi, gli utili attesi possano ulteriormente migliorare e portare il fair value atteso in area 3 euro per azione.

La nostra strategia di investimento

I nostri oscillatori di lungo termine indicano che probabilmente il bottom poliennale si stato segnato e sia già quindi alle spalle. In corso dovrebbe essere una ripresa duratura delle quotazioni. Il consiglio è di comprare in apertura del 22 dicembre con stop loss a 1,415 e mantenere di lungo termine. Obiettivo primo da raggiungere in 1/3 mesi in area 1,912.

Si procederà per step.