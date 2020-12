Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Le lentiggini sono sinonimo di particolarità e arricchiscono il viso come se fosse una tela d’arte. C’è chi le possiede e le ama, chi le detesta e chi vorrebbe semplicemente averle. Gli Esperti di ProiezionidiBorsa intervengono per quest’ultimo casoe svelano un trucco per chi vorrebbe qualche lentiggine e non le possiede.

Un rimedio duraturo per avere le lentiggini

Un trucco per avere le lentiggini? Bisogna utilizzare il rossetto liquido a lunga tenuta. Il colore perfetto è un marrone aranciato o con punte di rosso. La consistenza è quella tipica dei rossetti matte a lunga tenuta. Prelevare un po’ di prodotto con un pennellino dalla punta molto sottile. Quello usato per l’eye-liner dovrebbe andare bene, altrimenti un bastoncino dal diametro molto piccolo basterà ugualmente.

Picchiettare sul viso il prodotto, avendo cura di lasciare il giusto spazio tra una lentiggine e l’altra. Ci vuole una mano leggera, per evitare l’effetto opposto. Non bisogna essere troppo precisi perché le lentiggini sono belle nella loro imprecisione.

Qualche altro consiglio

Questo è un trucco per chi vorrebbe qualche lentiggine e non le possiede. Tuttavia, ne esistono tantissimi altri. Ad esempio, alcuni ricorrono all’henné, che garantisce risultati più duraturi e abbastanza permanenti. Si tratta di un rimedio che richiede maggiore destrezza e precisione, per cui è raccomandabile evitare il fai-da-te il più possibile. Meglio utilizzare il make up, molto più semplice da applicare e da rimuovere.

Oltre al liquid lipstick, terra od ombretti in polvere permettono di ottenere lo stesso risultato. Utilizzare sempre un pennello molto sottile e poi picchiettare sopra poca cipria trasparente per fissare il trucco. Gli appositi spray che prolungano la durata del make up sono adatti anche in questa situazione.

In vendita esistono poi appositi prodotti che, spruzzati sul viso, permettono di ottenere l’effetto efelide. Si tratta di lentiggini sottilissime che escono fuori solo con il sole, davvero eleganti ed estremamente naturali.