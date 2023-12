3 errori nell’investire in Borsa che i principianti commettono sempre e che fanno perdere soldi

3 errori nell'investire in Borsa che i principianti commettono - Foto da pexels.com

Investire in Borsa può essere decisamente redditizio ma prevede anche la possibilità di andare incontro al fallimento e alla perdita di soldi. Non sempre, ma spesso quest’ultima può essere evitata o limitata astenendosi dal compiere alcuni errori da principiante.

Se il trading online fosse semplice, tutti quanti investirebbero in Borsa. Eppure a farlo è solo una nicchia di persone. Non solo ci vuole sangue freddo, ma anche un’adeguata formazione di base e la capacità di fare piani anche a lungo termine.

Ti sveliamo 3 errori nell’investire in Borsa che i principianti commettono almeno una volta. Ecco quali sono e perché evitarli.

Porsi degli obiettivi irrealistici

L’ambizione è molto importante nella vita ed è un vero e proprio carburante che permette di migliorarsi giorno dopo giorno. Tuttavia, è bene ricordare che è giusto e anzi doveroso porsi degli obiettivi a lungo termine, purché non si sopravvalutano le proprie possibilità.

“Roma non è stata costruita in un giorno”, come si suol dire! Con questo proverbio intendiamo ricordarti che anche i trader di livello più alto hanno cominciato ponendosi piccoli obiettivi ed espandendo gradualmente le proprie mire.

Lasciarsi trascinare troppo dalle emozioni

Come dicevamo, fare trading richiede avere un gran sangue freddo nonché una certa capacità di calcolo. Mai e poi mai lasciarsi trascinare troppo dalle emozioni o mancare di pazienza.

Meglio non operare in Borsa quando si è stanchi o stressati e fare delle pause regolari dal trading per dedicarsi ad attività piacevoli e rilassanti.

3 errori nell’investire in Borsa che i principianti commettono almeno una volta: non gestire il rischio in modo adeguato

Chi investe in Borsa dovrebbe sempre impostare uno stop loss e cioè un ordine che chiude la posizione automaticamente una volta raggiunta una certa soglia di perdita.

Inoltre, è importante anche scegliere oculatamente quanto capitale investire nella singola operazione e non superare mai quella percentuale. In questo modo, si diversificherà il rischio e si eviterà di perdere una somma eccessiva con poche operazioni sbagliate.

Lettura consigliata

Quali società staccheranno dividendi a Piazza Affari tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024