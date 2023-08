Vale 1.500 euro questo biglietto delle vecchie 100.000 lire: rovista nei cassetti e trovala, ti pagherai le vacanze

Uno dei biglietti più affascinanti che avevamo in tasca quando c’erano le lire era sicuramente quello da 100.000 lire. Il viso di Caravaggio, il potere d’acquisto della banconota, i colori scuri, il biglietto era molto bello. E continua a esserlo visto che il suo valore è rimasto alto negli anni.

Stampata in 2 versioni, una con colori più chiari, la prima, mentre la seconda era più vivida, la banconota da 100.000 lire ha vissuto gli anni d’oro tra il 1983 e il 1998. Il volto di Caravaggio è un disegno di Ottavio Leoni che si trova a Firenze nella biblioteca Marucelliana. Nel retro troviamo il cesto di frutta che può essere ammirato a Milano presso la Pinacoteca Ambrosiana.

Il valore di questa banconota dipende dello stato di conservazione e dal numero di serie. Nelle prime banconote stampate possiamo trovarne alcune che cominciano con AA e finiscono con A, il loro valore è di 360 euro. Quelle che hanno nel numero di serie una sequenza di 1 possono superare questo valore. Se in ece il numero di serie è 123456 il valore della banconota è di 250 euro.

Caratteristiche da cercare

Vale 1.500 euro questo biglietto delle vecchie 100.000 lire e la troviamo in vendita su eBay. Se ne abbiamo uno simile questo è il prezzo di riferimento per la nostra vendita e il guadagno conseguente. La banconota è della prima versione e ha un errore di stampa nella lettera D, ha una rarità classificata R4, è stata stampata nel 1990. La banconota è accompagnata dal documento di autenticazione e dello stato di conservazione. Presenta delle pieghe che sono indicate con precisione. Questo dimostra la cura con cui è stata effettuata la valutazione.

Se abbiamo biglietti simili dovremmo farli valutare o metterli all’asta nei siti specializzati tenendo come punti di rifermento dei prezzi quelli dei biglietti che hanno caratteristiche simili al nostro. In vendita ce ne sono diversi con prezzi che partono da 35 euro e arrivano a superare i 400 euro. Dipende sempre dalla particolarità, dallo stato, dagli errori di stampa e dalla rarità.

Vale 1.500 euro questo biglietto delle vecchie 100.000 lire, attenzione ai codici

La rarità di una banconota dipende in parte dalla tiratura che si registrava quando veniva stampata. È ovvio che quelle stampate quando le banconote erano in circolo valgono di meno perché la tiratura era altissima. Ma ci sono alcune banconote che erano già fuori corso quando è avvenuto il cambio in euro. Quelle sono le banconote più ricercate e sono quelle che ci faranno guadagnare di più.

I pezzi da 100.000 lire rimasti nelle tasche degli italiani dopo il cambio in euro sono 12 milioni secondo le stime della Banca d’Italia. La possibilità di trovare una banconota che vale quindi esiste. Non è facile ma esiste. Insieme a quelle con errori di stampa cerchiamo anche le sostitutive, le riconosciamo perché la prima lettera del codice è la x. Queste banconote hanno valutazioni maggiori rispetto a tutte le altre.