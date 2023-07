Per imparare a scrivere più rapidamente con il PC fai questo e risparmierai un sacco di tempo

Le azioni ripetute nel tempo come scrivere al computer sono quelle dalle quali possiamo ricavare i maggiori vantaggi. Avete mai pensato a quanto tempo complessivamente potremmo risparmiare nella nostra vita? Ecco alcuni trucchi.

Anche perché se il nostro lavoro o la nostra attività ci richiede di passare molte ore a scrivere al computer, potremmo poter risparmiare migliaia di ore: questo ci porta maggiore produttività, oltre che a minore stress e fatica. Trascorrere molte ore davanti ad un computer, d’altro canto, è stancante tanto per la vista quanto per il corpo. Ecco allora alcuni semplici ma utilissimi trucchi per imparare a scrivere più rapidamente con il PC anche se siamo poco pratici.

Usare 10 dita e fidarsi dello spirito di adattamento del corpo

La maggioranza di noi digita sulla tastiera tramite i due indici, monitorandone costantemente il movimento: superare entrambe le impostazioni è essenziale per migliorare. Abbiamo infatti 10 dita da impiegare, tutte in grado di moltiplicare la velocità di composizione e ridurre il tempo compiuto nello spostare gli indici. Per esercitare questa capacità, proviamo a ricercare su Google la posizione delle dita sulla tastiera. Troveremo molte immagini esemplificative dalle quali partire per migliorare. Proviamo a prendere un documento vuoto, ed iniziamo a comporre senza guardare la tastiera. Nonostante i molti errori, gradualmente inizieremo ad andare più rapidi. Se ci sentiamo smarriti, ricordiamo che il tasto F e J sono dotati di due piccole propaggini emergenti. Questo aiuta la memoria tattile del nostro cervello ad orientarsi.

Quando stiamo scrivendo non dobbiamo pensare alla singola lettera. Facciamo muovere semplicemente le mani, concentrandoci semplicemente sull’attività che stiamo realizzando. Per fare pratica, sfruttiamo i molti giochi presenti su internet gratuitamente. Uno tra questi si chiama Ztype; si tratta di un video gioco animato composto da una navicella che deve distruggere le parole in arrivo digitandole. Sarà divertente ed utile, specie se proveremo a mettere in pratica i consigli relativi all’impiego di tutte le dita.

Per imparare a scrivere più rapidamente con il PC anche se siamo poco pratici

Per evitare di logorare lo sguardo e la schiena, ricordiamo di riposare il corpo e la vista dopo molti minuti passati alla scrivania. Inoltre, assumiamo una posizione elevata il busto, possibilmente con lo schermo ad un’altezza simile a quella del nostro viso, evitando di incurvare inutilmente la schiena. Inoltre, ricordiamo di impiegare le braccia a 90%.

Appena possibile, mettiamo in pratica i nostri miglioramenti. Avremo la tranquillità di star risparmiando tempo per compiere tante altre attività.

