Scopriamo dove andare in montagna in questo borgo davvero incantevole senza spendere tanto

Novembre è il periodo giusto per iniziare a pensare alla montagna e alla neve. Dopo il weekend di Ognissanti, possiamo cominciare a proiettarci su quello dell’Immacolata o sulle successive vacanze di Natale. Sembrano distanti oggi, ma se guardiamo bene, non è proprio così.

Il calendario non aiuta per quel che riguarda l’8 di dicembre, visto che cadrà di mercoledì. Se non si è milanesi, con Sant’Ambrogio il giorno prima, non si potrà parlare certo di ponte. Organizzandosi prima e potendo, però, si possono richiedere dei giorni di ferie.

Altrimenti rimangono i weekend. E cosa c’è di meglio di una gita fuori porta verso le montagne più belle del Mondo? Nella speranza che arrivi presto la neve a imbiancare il paesaggio, oggi suggeriamo un borgo davvero suggestivo e, soprattutto, low cost. Alla portata di tutte le tasche, piccolo, ma molto ricettivo e organizzato.

Stiamo parlando di San Martino in Badia, in provincia di Bolzano. Posto proprio nel cuore delle Dolomiti è un piccolo paese di poco più di 1.700 abitanti. È situato a una quota di 1.127 metri sopra il livello del mare ed è una metà perfetta per partire alla scoperta delle montagne circostanti.

Agli sciatori, poi, offre molte possibilità per la sua favorevole posizione, ma, soprattutto, per i facili collegamenti con tutte le piste dell’Alta Badia. Luogo ideale, quindi, sia per chi ama camminare nella natura, ma anche per chi vuole sfoderare i primi sci della stagione.

Non solo, come abbiamo visto, altro che lo sci, i nostri bambini sognano di fare magnifici salti sulla neve grazie a questo sport, ossia lo snowboard. Quindi, se si vuole camminare è fortemente consigliato il Parco Naturale Puez Odle, nel quale, soprattutto d’estate, si possono ammirare animali e piante veramente unici.

Se, invece, si volesse privilegiare la neve, il complesso sciistico di Plan de Corones dista davvero pochi minuti di auto. Questo per gli appassionati di sci alpino.

Chi, invece, volesse dedicarsi allo sci di fondo, non può chiedere di meglio delle piste che circondano la splendida montagna di Sass de Putia. È una delle vette più belle delle Dolomiti, dichiarato anche Patrimonio dell’Umanità Naturale dall’Unesco.

Per gli amanti della cultura, infine, non deve mancare la visita al Museo Etnografico. San Martino, infatti, è considerato una delle culle della tradizione ladina. È ubicato nella parte alta del paese, nel castello che domina la vallata. Qui si potranno conoscere usi e costumi di quella piccola parte di popolazione dell’Alto Adige che rivendica, ancora oggi, il suo profondo legame con il territorio.

Scopriamo dove andare in montagna in questo borgo davvero incantevole senza spendere tanto, per vivere un weekend o una vacanza economica, culturale e sportiva.