Vacanze di lusso per tutti: in questa località bastano 5 euro per mangiare al ristorante ogni giorno

Programmare le meritate vacanze è impresa ardua se non si dispone di grandi risorse economiche. I rincari sui beni e i servizi degli ultimi tempi hanno, purtroppo, colpito anche il settore turistico e i costi dei trasporti e degli alloggi sono cresciuti vertiginosamente.

Se temete di dover rinunciare alle ferie perché non avete sufficiente budget da utilizzare una volta giunti a destinazione, niente paura perché vi offriamo la soluzione ideale: prenotare in una località in cui il costo della vita è molto basso. Per il 2025, la meta ideale è la Moldavia, un territorio ricco di bellezze naturalistiche e culturali ma molto economico. Pensate che mangiare al ristorante costa circa 5 euro! Allora perché non partire alla scoperta di questa Nazione?

Moldavia: il Paese perfetto per le prossime vacanze

La Moldavia presenta una serie di attrazioni, che la rendono perfetta per un week end o una vacanza più lunga. È, però, ancora poco conosciuta, tanto da essere stata appellata come “la meno visitata in Europa“. Molti turisti pensano ancora che non abbia luoghi degni di visita ma, in realtà, questo Stato è caratterizzato da paesaggi spettacolari, che non hanno nulla da invidiare alle mete più gettonate.

Chisinau, la capitale, oltre a musei e luoghi di interesse storico, offre vita notturna, ristoranti e alberghi all’avanguardia e, inoltre, è dotata di una fitta ed efficiente rete di mezzi pubblici. Essendo una città molto economica, i turisti possono concedersi lussi inaccessibili nelle altre capitali europee, come colazioni, pranzi e cene fuori anche tutti i giorni.

La cucina locale è molto apprezzata e la scelta di pietanze ampia e gustosa (la Moldavia è famosa in tutto il mondo per i suoi vini). Per i turisti meno impavidi e che non amano la cucina tradizionale, è possibile scegliere anche tra fast food (che, però, sconsigliamo) e pizzerie e ristoranti con cucina internazionale. Anche in questo caso, i prezzi sono decisamente inferiori alla media europea. Ma quanto costa mangiare in Moldavia?

Cosa mangiare in Moldavia con 5 euro?

Gli amanti della pizza possono stare tranquilli in Moldavia, perché sono numerose le pizzerie a prezzi molto convenienti. Ad esempio, una pizza margherita costa circa 4,50 euro, un costo che sembra ormai un miraggio in Italia.

Per quanto riguarda la cucina tradizionale, invece, sono numerose le opzioni. Famosissime sono le sarmale, degli involtini ripieni di carne, che costano solo 1,50 euro e si possono provare in numerose varianti. La pietanza più famosa, però, è la mamaliga, una sorta di polenta fatta solo di acqua e mais e servita con formaggio e uova strapazzate. Il suo costo si aggira intorno ai 3- 3,50 euro a porzione.

Segnaliamo, infine, che anche i voli aerei per Chisinau sono più convenienti rispetto a quelli per le altre capitali europee, così come i prezzi di alberghi e b&b. Occhio, però, perché è necessario stipulare una polizza assicurativa per coprire eventuali problemi e spese mediche. Pur non essendo membro dell’Unione Europea, per l’ingresso in Moldavia non servono specifici documenti, ma è sufficiente un documento di riconoscimento valido per l’espatrio.

L’unica particolarità riguarda la moneta, visto che non si utilizza l’euro bensì il leu moldavo. In ogni caso, prima di intraprendere un viaggio, è consigliabile contattare l’Ambasciata Italiana in Moldavia, per reperire tutte le informazioni di cui si ha bisogno.