Rally dei titoli tecnologici, occhio a questi due: uno vola l’altro crolla. È il momento di comprare?

I titoli tecnologici sono ancora in ampio fermento nonostante le incertezze legate ai Dazi. La tecnologia vola, insieme a un titolo. Ma non è festa per tutti, anzi. C’è una società che sta perdendo colpi.

Parliamo nel primo caso, positivo, di CoreWeave; chi sta perdendo invece è Alibaba. Ecco come mai e quali opportunità di investimento si aprono grazie a questo scenario.

CoreWeave cresce del 60% in pochi giorni, anche grazie a Nvidia

Le azioni di CoreWeave (NASDAQ: CRWV) sono salite alle stelle dopo che Nvidia ha fatto un annuncio riguardo alla società, ma anche a seguito della presentazione dei ricavi trimestrali. L’azienda specializzata in cloud AI, ha spiazzato le migliori previsioni, annunciando che nel primo trimestre del 2025 i ricavi sono cresciuti del 400% su base annua, ma l’ulteriore notizia che ha innescato la corsa al titolo è l’annuncio che Nvidia detiene il 7% della società CoreWeave, con un +2% rispetto alla prima IPO.

CoreWeave ha inoltre dichiarato di aver stretto un nuovo accordo della durata di 4 anni con OpenAI, un accordo che varrebbe intorno ai 4 miliardi di dollari. In una sola settimana, grazie a questi annunci il titolo è schizzato del 60% e le azioni sono praticamente raddoppiate di valore, passando da 40 a 80,30 dollari.

Gli analisti sono convinti che alcuni titoli azionari legati all’IA siano destinati a offrire performance nettamente superiori rispetto ad altri, sebbene l’avanzamento di questa tecnologia possa abbracciare sempre più comparti. Tra questi titoli ci sarebbe proprio CoreWeave, e naturalmente l’onnipresente Nvidia.

Alibaba è in sofferenza, è il momento di acquistare le azioni?

Di contro, o forse proprio in virtù del meccanismo sopra citato, si sta verificando un ribasso per le azioni di Alibaba Group (NYSE: BABA): sebbene il titolo vanti buone performance per il 2025, adesso sta perdendo smalto soprattutto a seguito della diffusione della relazione sui ricavi del quarto trimestre.

Al momento in cui scriviamo, le azioni Alibaba sono ancora in discesa, ma secondo gli analisti potrebbe essere un buon momento per acquistare. Questo perché, come sottolineano gli esperti, la società sta investendo molto nel suo settore primario, ovvero l’e-commerce: adesso le sue piattaforme principali (Tmall e Taobao) stanno crescendo di popolarità e aumentando di valore grazie a efficaci strategie. I ricavi della gestione clienti di Taobao e Tmall Group sono aumentati del 12%. Infine, ma non da ultimo, anche il comparto cloud di Alibaba è in ottima salute: nell’ultimo trimestre i ricavi sono cresciuti del 18%.

