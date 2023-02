Che meraviglia queste cascate a due passi dal lago di Garda. Le trovi in un parco naturale da sogno

A volte si ha il bisogno di evadere dalla quotidianità per andare alla scoperta di bellezze naturali. Che lasciano senza fiato davanti alla meraviglia di luoghi che sembrano incantati. Come queste cascate che si trovano in un parco naturale ricco di sentieri e ponti, ideale per una bella gita. Ed ecco come arrivarci.

Febbraio è ormai agli sgoccioli e anche il freddo invernale diventa più sopportabile per tanti. Il che ti fa venir voglia di spostarti con la macchina, per andare alla ricerca di angoli da Paradiso sulla terra. Del resto, si ha una gran voglia di evadere da una quotidianità che, spesso, regala più dolori che gioie.

E poi, la nostra Italia è stata benedetta quanto a bellezza del paesaggio. In qualsiasi Regione si vada, del resto, si trovano luoghi che definire magici non è sbagliato. Basterebbe visitare i borghi che sono stati definiti i più belli d’Italia. Come quello diventato famoso grazie anche ai Ferragnez e che tutti stanno visitando.

Ecco la meta della nostra gita, che è perfetta per un fine settimana alternativo, nella natura

Il più delle volte, le persone hanno bisogno di evadere dalla città. Per questo, partono alla ricerca di luoghi, della natura, che, in qualche modo, ci facciano riassaporare i ricordi delle ferie. A volte, basta veramente poco per ritrovarsi in luoghi suggestivi che ti lasciano a bocca aperta. E che costano poco.

Ad esempio, che meraviglia queste cascate a due passi dal lago di Garda. Infatti, la meta della nostra gita è il Parco Grotta Cascate del Varone, a Tenno, a 3km da Riva del Garda. Già dopo aver acquistato il biglietto, parte un sentiero che ti tuffa direttamente in fiori e piante colorate.

Ecco cosa potremo vedere andando ad esplorare il Parco Grotta Cascate del Varone

Eccoci in uno spazio aperto, dove ammirare delle passerelle e anche un piccolo ponte, al di sotto del quale scorre l’acqua della cascata. È il momento di avventurarci verso la cascata inferiore, segnalata da un cartello. Per arrivarci, dovremo percorrere una strada, tra curve e anse, che ci porta proprio nel cuore della montagna, accarezzandola. Stiamo camminando a un metro sopra l’acqua.

Si tratta di una cascata che ha un salto di 98 metri e che qui trova, in basso, il suo sfogo. Resterete impressionati dall’idea dei fari che cambiano colore, diversificando la scena. Ora, ci indirizziamo verso la Grotta Superiore e anche al Giardino Botanico, altra chicca di questo luogo. Non dimenticandosi di sostare nel punto panoramico, dove vedere la vallata e, soprattutto, il giardino zen del parco.

Che meraviglia queste cascate a due passi dal lago di Garda. Sono tante le cose da vedere

E, esattamente come dopo l’ingresso, lungo il sentiero che ci porta alla cascata superiore non mancheranno tante varietà di piante e fiori. Con tanto di cartello per individuare ogni specie. Terminata la salita e superato un tunnel, ecco che potremo vedere la cascata dall’alto, che è una vera rarità geologica.

Da marzo, l’orario di apertura è anticipato alle 9, mentre la chiusura è prevista alle 17. La tariffa individuale è di 7 euro, ma ci sono anche sconti per le famiglie. Attenzione che ci si bagna. L’ideale è andare in estate, ma in bocca al lupo per le code e il parcheggio, soprattutto ad agosto.