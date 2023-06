Se vinci col Gratta e Vinci devi metterlo nella dichiarazione dei redditi? Attenzione che si rischia l’accertamento del Fisco

Milioni di italiani, ogni giorno, sfidano la fortuna con Lotto, SuperEnalotto e Gratta e Vinci. Ogni tanto, qualcuno, fortunato, vince, spesso anche cifre non da poco. Come ci si deve comportare, in caso di vincita? Le tasse le devo pagare? Vanno inserite queste vincite nella dichiarazione dei redditi? Ecco le risposte

Siete anche voi tra i milioni di persone che, ogni giorno, comprano un Gratta e Vinci sperando di vincere una bella cifra? Una lotteria istantanea che piace agli italiani per la sua velocità. Si gratta e si scopre subito se abbiamo vinto, oppure gettato al vento i nostri soldi.

Perché, val la pena ribadirlo, vincere non è per nulla facile, anche se ci sono dei Gratta e Vinci dove è più facile trovare i premi. Senza esagerare nel gioco, o si rischia la ludopatia che è patologia pericolosa e sempre minacciosa. Poniamo, però, che la fortuna vi abbia sorriso e che abbiate grattato e vinto un premio. Indipendentemente dalla cifra guadagnata, li avete mai dichiarati, questi soldi, nel vostro 730 o dichiarazione dei redditi? Se la risposta fosse negativa, lo Stato potrebbe fare un accertamento?

Ecco cosa prevede la legge per chi vince somme e non si può scappare

In pratica, se vinci col Gratta e Vinci devi metterlo nella dichiarazione? Domande più che legittime alle quali cercheremo di rispondere. Partiamo dalla attuale legge. Che prevede una tassazione specifica per chi vince al Gratta e Vinci.

Ovvero, per cifre fino a 500 euro potete stare tranquilli perché sono vincite esentasse. In sostanza, vincendo 500 euro li intascate tutti. Poniamo, invece, che, evitando i comuni errori che fanno perdere, abbiate vinto 1.000 euro grattando il vostro tagliando. Ebbene, le cose cambiano e lo Stato si prenderà la sua parte.

Cosa succede quando vinci più di 500 euro? Una parte la devi dare allo Stato

In pratica, fino a 500 euro non ve li tocca, ma sulla parte eccedente i 500 euro si intascherà il 20%. Tornando al nostro esempio precedente, se vinco 1.000 euro, in realtà, 500 euro sono netti, mentre gli altri 500 avranno il 20% di tasse. Che ci vengono trattenute. In questo caso, sono 100 euro. Quindi, a noi resteranno 500+400=900 euro in tasca.

Se dovessimo vincere 5.000 euro, per fare un altro esempio, dovremmo calcolare il 20% su 4.500, ovvero 900 euro. A noi ne resterebbero in tasca 4.100 euro dei 5.000 euro vinti. Già trattenuti alla fonte.

Se vinci col Gratta e Vinci devi metterlo nella dichiarazione? Ecco la risposta

Proprio per questo motivo, non dovremo indicare nella dichiarazione dei redditi queste somme vinte con il Gratta e Vinci. Perché sono già state tassate. Perfetto, quindi non corriamo il rischio di un accertamento fiscale? Purtroppo, potrebbe succedere.

Poniamo che uno, disoccupato, vinca 1.000.000 di euro e decida di comprarsi casa e macchina. Il Fisco, davanti a queste nuove proprietà, in assenza di reddito, potrebbe chiederci spiegazioni. Starà a noi avere una prova analitica della vincita. Ovvero la ricevuta. Non solo per i Gratta e Vinci fisici, ma anche per quelli online.