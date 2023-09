Vacanze al mare in Italia a settembre: ecco la perla dove una settimana ti costa meno di 400 euro 

Se per molti le ferie sono ormai un ricordo, per altri è arrivato il momento di fare le valigie. Se avete saputo i giorni di ferie all’ultimo minuto e dovete ancora organizzare, ecco una bella idea economica nella nostra Italia!

Settembre è un ottimo periodo per andare in vacanza. Sono sempre di più le persone che, motivi lavorativi permettendo, decidono di trascorrere l’agosto in città e andare in vacanza a settembre. Per molti punti di vista il periodo è assai vantaggioso. Il grande afflusso turistico è ormai scemato e, di conseguenza, i prezzi sono più bassi.

Un lato negativo delle vacanze settembrine può però essere il clima. Se si opta per le Canarie o per le isole greche, non ci sono problemi perché in quelle zone è ancora piena estate. Se invece si preferisce restare in Italia, allora la certezza di trovare bel tempo non è tanto scontata. Basti pensare poi al fatto che la sera viene buio presto e comincia a fare più fresco. In ogni caso, ci sono ottime mete da poter valutare, specie se si punta alla parte meridionale dello Stivale.

Vacanze al mare in Italia a settembre: il Salento non delude mai

Per essere certi quasi al 100% di andare verso sole e caldo, è bene puntare verso sud.

La tanto rinomata Puglia resta sempre un’ottima idea. In particolare, Otranto è un gioiellino del Salento. Oltre a distese di spiagge bianche e limpidissimo mare trasparente, offre anche tanta arte, storia e cultura. La meta ideale per una vacanza che mixi in maniera equilibrata un po’ di sano relax sulla spiaggia e qualche interessante visita culturale.

Costi medi per una settimana a Otranto nel mese di settembre

Dalle ricerche effettuate su un noto portale di ricerche di alloggi e strutture ricettive, una settimana dal 9 al 16 settembre a Otranto, può costare appena 250 euro. Questa cifra si riferisce ad un appartamento in cui gestire in autonomia pasti e pulizie. Ancora più economico la soluzione in campeggio, dove un bungalow ti costa per 7 giorni appena 196 euro. Salendo un po’ con il livello qualitativo degli alloggi, sono tantissime le strutture che si aggirano attorno ai 350 euro.

Dove mangiare del buon pesce

Quando si è in ferie, è buona cosa assaporare i sapori del posto. Non si può soggiornare a Otranto e non concedersi, almeno una volta, una squisita cena a base di pesce freschissimo.

Tra i migliori ristoranti locali, gli utenti hanno segnalato la Masseria Bandino (prezzo medio 40-60 euro), ViaPunta7 Tapas Restaurant, con vista meravigliosa sulla baia e Fronte Mare, sul lungomare.

Dati alla mano, considerando che i prezzi degli alloggi sono per struttura e non per persona, una vacanze al mare in Italia a settembre può costare meno di 400 euro, considerando anche qualche buona mangiata di pesce.

