Quanto costa spedire un pacco in Italia? Prezzi e formati possibili

Si può avere necessità di spedire un pacco per le più svariate ragioni, noi vi faremo un quadro generale su quanto costa per l’Italia in modo da avere tutte le informazioni necessarie.

Chi ha un’attività online sa bene che cosa significa dover spedire regolarmente dei pacchi in tutte le parti d’Italia e magari anche all’estero. Potrebbe capitare, tuttavia, anche a chi non ha nessuna attività di dover spedire tramite le Poste un pacco per far arrivare qualcosa ad un parente lontano e per tante altre ragioni.

In questo articolo vi diremo quanto costa spedire un pacco in Italia se dovete rifarvi al servizio di Poste Italiane. Gli uffici postali sono sparsi per tutto il territorio nazionale e tramite loro si possono fare tante cose.

Vedremo quali sono le tariffe previste al momento in base al peso, alle dimensioni e al formato del pacco in questione. Ci sono delle fasce di costo che bisogna rispettare e essere preparati prima di recarsi all’ufficio postale è una buona scelta.

Come prepararlo

Una volta che si sa che cosa bisogna spedire è necessario acquistare un imballaggio adatto. Occorre non riempire troppo e allo stesso modo non lasciare troppo spazio vuoto. Queste due condizioni possono portare a dei danni durante il trasporto.

Oltre al contenitore esterno bisogna, quindi, usare del materiale da imballaggio interno se è necessario. La scatola scelta non deve avere scritte, segni, indirizzi o altri codici a barre e deve avere almeno un lato completamente libero perché poi il personale addetto deve applicare le informazioni di trasporto.

Si consiglia sempre di prendere una scatola nuova e integra, chiuderla con nastro adesivo adeguato e guardare sempre il regolamento di Poste Italiane per tutti i dubbi o i dettagli.

Quanto costa spedire un pacco in Italia

Quando il pacco è pronto ci si deve recare nell’ufficio postale del proprio paese e avviare la procedura con l’assistenza dell’addetto. I prezzi indicati sul sito ufficiale di Poste Italiane sono questi:

9,90 auro per un peso da 0 a 3 kg;

11,70 euro per un peso da 3 a 5 kg;

13,80 euro per un peso da 5 a 10 kg;

17,60 euro per un peso dai 10 ai 20 kg.

20 kg è il peso massimo possibile e la lunghezza deve essere inferiore o uguale a 1 metro dal lato più lungo della confezione. Per spedire pacchi con un formato più grande, ovvero uguali o maggiori di 1 metro e mezzo con lunghezza più giro massimo di 3 metri, i prezzi sono questi:

14,90 euro da 0 a 3 kg;

16,70 euro da 3 a 5 kg;

18,80 euro da 5 a 10 kg;

22,60 euro da 10 a 20 kg.

Bisogna ricordarsi di lasciare lo spazio libero su un lato per la Lettera di Vettura e indicare gli indirizzi corretti di mittente e destinatario.