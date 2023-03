Utilizzare il dentifricio per pulire casa ci farà risparmiare: ecco 3 utilizzi che ci eviteranno prodotti costosi!

Le pulizie possono essere più costose di quanto si pensi. Non solo per quanto riguarda il tempo, ma soprattutto per il costo dei prodotti. Se abbiamo la necessità di eliminare alcune macchie più difficile, saranno necessari anche strumenti più specifici. In alcuni casi, però, possiamo approfittare di alcuni prodotti che abbiamo in casa. Per esempio, il dentifricio e questi 3 utilizzi che non tutti conoscono.

Pulire la casa è costoso. I vari prodotti specifici hanno prezzi molto alti e incidono sulla spesa. Soprattutto se abbiamo bisogno di pulire zone particolari e difficili, abbiamo la necessità di acquistare qualche prodotto più dispendioso. Non tutti sanno di avere un vero e proprio tesoro per le pulizie già in casa.

Si tratta del dentifricio, una pasta con proprietà adatte ad eliminare macchie e sporco. Questo strumento è un valido sostituto per prodotti costosi e specifici. Anche il più economico può aiutarci a rendere splendente la nostra casa con l’aiuto di un vecchio spazzolino. Ecco 3 utilizzi segreti del dentifricio per pulire la nostra casa.

Utilizzare il dentifricio per pulire casa e per un pavimento splendente

Il primo utilizzo è sicuramente quello per le fughe delle mattonelle. Questa area della casa è sicuramente la più difficile da pulire. Il pavimento, essendo sempre esposto a sporco e polvere, è la zona più facile da sporcare e per questo può essere frustrante trovare il giusto modo per pulirlo. In questo, il nostro migliore alleato è sicuramente il dentifricio. Prendiamo un vecchio spazzolino, bagniamolo e mettiamoci sopra una piccola quantità di prodotto. Poi immergiamo lo spazzolino in acqua tiepida e iniziamo a strofinare le fughe delle mattonelle. Lo sporco che le ha annerite con un po’ di pazienza se ne andrà.

Un ferro da stiro come nuovo

Anche il ferro da stiro può tornare come nuovo grazie al dentifricio. Prima di tutto, è importante sapere che il dentifricio funziona come un abrasivo delicato che può rimuovere la sporcizia e le macchie dal ferro da stiro senza danneggiarlo. Tuttavia, assicuriamoci di utilizzare un dentifricio bianco e non colorato, in quanto il pigmento potrebbe macchiare ulteriormente la piastra. Spegniamo il ferro da stiro e aspettiamo che si raffreddi completamente prima di iniziare a pulirlo. Applichiamo una piccola quantità di dentifricio bianco sulla piastra.

Non esageriamo con la quantità, altrimenti dovremmo faticare di più per rimuoverlo alla fine. Con un panno morbido e umido, strofiniamo delicatamente il dentifricio sulla piastra del ferro da stiro. Copriamo tutta la superficie, concentrandoci soprattutto sulle aree più macchiate. Con un secondo panno morbido e umido, rimuoviamo il dentifricio dalla piastra del ferro da stiro. Risciacquiamo con attenzione, perché i residui potrebbero seccarsi e indurirsi quando azioniamo il ferro.

Scarpe bianchissime grazie alla pasta dentifricia

Un altro metodo per utilizzare il dentifricio per pulire casa è sicuramente sbiancare e pulire scarpe da ginnastica o le ciabatte. Spalmiamo la pasta sulle zone fatte di gommae utilizziamo una spugna o un canovaccio per strofinare via lo sporco. Lasciamo agire il dentifricio per almeno 30 minuti e poi sciacquiamo sotto l’acqua corrente. In alternativa possiamo eliminare il dentifricio con un panno umido.