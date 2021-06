In pochi conoscono questo strabiliante modo di incartare i muffin e i cupcake che lascerà senza parole chi li riceverà in regalo

Chi è appassionato di pasticceria, di solito, coglie sempre l’occasione per fare qualche gradito omaggio a parenti ed amici. Portare al lavoro un muffin preparato con le proprie mani può essere una buona opportunità per iniziare una giornata ricca di impegni, insieme ai colleghi.

Un cupcake red velvet oppure un muffin ai mirtilli è sempre gradito in ogni occasione. A volte, però, risulta difficile imballarli e crearne una confezione regalo, a meno che non si disponga di scatole premontate da pasticceria.

Per i biscotti si possono utilizzare i barattoli ma per i cupcake non è una soluzione praticabile data la presenza della crema.

Al supermercato o nei negozi specializzati in articoli per feste si possono trovare dei bicchieri di carta colorati o con fantasia. I bicchieri in carta monouso possono essere a tinta unita oppure avere fantasie floreali o ancora soggetti Disney.

Una volta acquistata una confezione, inseriremo il nostro lievitato monoporzione con apposito pirottino.

Come creare un packaging originale per i nostri dolcetti in regalo?

Tagliamo il bordo arrotolato perché non ci servirà. Partendo dal bordo verso il basso, eseguiamo dei tagli in verticale ogni centimetro e mezzo lungo tutta la circonferenza del bicchiere. Arriviamo ad una profondità di 3,5 cm. Sicuramente il nostro cupcake sarà rimasto al di sotto di tale livello.

A questo punto pieghiamo i rettangoli così formatosi di 90°. Vediamo come uno ricopra una piccola parte di quello successivo. Quando li avremo piegati tutti risulterà come una chiusura a spirale.

Inseriamo l’angolo dell’ultimo rettangolo sotto a quello successivo in modo chiudere la spirale. Per aprirlo basterà sollevare uno dei nostri rettangolini. Per assicurarci che non si apra vi applicheremo una coccarda adesiva.

Possiamo inoltre utilizzare anche i bicchierini dei fast food e in questo caso i tagli potranno anche raggiungere i 4,5 cm vista la circonferenza più ampia.

Non ci resta che scegliere colori e motivi e metterci in cucina a sfornare cupcake e muffins. Ecco svelato lo strabiliante modo di incartare i muffin o i cupcake che lascerà senza parole chi li riceverà in regalo.

