Stiamo entrando nell’estate. La stagione più calda porta il buon umore perché le giornate si allungano e c’è spesso il Sole. Nonostante ciò, il caldo porta anche dei fastidi con i quali dobbiamo confrontarci ogni giorno e che, alla lunga, possono essere molto fastidiosi. Oggi, con questo articolo vogliamo dare delle soluzioni a problemi di ogni giorno. Infatti, con questi geniali trucchetti potremo affrontare tutti gli inconvenienti che la stagione più calda porta senza imbarazzi né fatica.

Deodorante per i piedi

Molte persone soffrono di iper-sudorazione, anche detta iperidrosi. Questo potrebbe diventare un problema e metterci molto in imbarazzo. In commercio esistono diversi prodotti per ridurre la sudorazione e l’odore di sudore. Usare quindi un deodorante per i piedi ci eviterà questo imbarazzo ed impedirà anche la formazione di eventuali aloni sulla scarpa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Fasce in bambù contro il sudore

Le donne lo sanno, soprattutto quelle con un seno importante, che una delle zone in cui si suda di più è proprio sotto il seno. Oltre ad essere fastidioso, può anche metterci in imbarazzo ritrovarci con evidenti aloni sulla maglietta. Per ovviare a questo problema possiamo usare delle fasce in bambù da inserire sotto la parte inferiore del reggiseno. Queste sono lavabili e quindi riutilizzabili: decisamente più comode dei classici fazzolettini.

Cerotti bi-adesivi

Quando indossiamo vestitini leggeri, top e camicette con le bretelline spesso capita che la spallina cada giù di continuo, questo può diventare molto fastidioso. Anche a questo però c’è rimedio: possiamo utilizzare i cerotti bi-adesivi. Sarà sufficiente applicarne una parte sulla pelle ed una sul capo d’abbigliamento per farlo restare al suo posto.

Bande anti-sfregamento

Succede a tutte le donne, ma specialmente a coloro che possiedono delle cosce importanti. Le cosce che sfregano tra di loro durante una calda giornata d’estate possono provocare irritazioni dolorose. Per evitare che questo succeda, possiamo usare delle comodissime bande anti-sfregamento. Queste andranno indossate sulla parte alta della coscia per evitare che esse sfreghino e saranno invisibili sotto i vestiti.

Spray fissante trucco

Con questi geniali trucchetti potremo affrontare tutti gli inconvenienti che la stagione più calda porta senza imbarazzi né fatica. L’ultimo di questi è fondamentale per affrontare un’intera giornata di Sole fuori casa e rimanere sempre perfette. Stiamo parlando dello spray fissante per il trucco che impedirà al nostro makeup di sciogliersi e colare sul viso. Vaporizziamolo dunque sul viso per allungare la tenuta del nostro trucco e migliorarne l’aspetto.

Approfondimento

È incredibile ma basta seguire questi semplici e geniali trucchetti per indossare qualsiasi tipo di tacco senza provare dolore.